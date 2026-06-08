《鐵拳教育》惡女學生爆紅！戲內假控性騷、持刀弒師 戲外發文求饒

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《鐵拳教育》（참교육）上線後話題不斷，第3、4集登場的惡學生「韓芮梨」，被不少觀眾點名是全劇最讓人火大的角色之一。

新人演員朴敘允在《鐵拳教育》飾演惡女學生韓芮梨受矚目。（翻攝自IG）

劇中由新人演員朴敘允（박서윤）飾演的韓芮梨，不僅利用網紅身分操弄輿論，還假控老師性騷擾，甚至持刀闖入女教師家中，狠毒行徑讓觀眾看得怒火狂飆，社群掀起一波「想衝進螢幕教訓她」的討論潮。

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不過戲外的朴敘允，卻是個可愛又靦腆的女孩。隨著《鐵拳教育》正式上架，她在社群平台發文分享心情，表示這部作品是去年此時填滿她整個世界的重要作品，如今終於和觀眾見面，讓她感到非常開心與感動。

《鐵拳教育》韓芮梨是讓老師頭痛的問題學生。（翻攝自IG）

她特別感謝觀眾對《鐵拳教育》的關注與支持，並承諾未來會繼續努力精進演技。文末還不忘替角色求情，俏皮寫下：「請不要太討厭芮梨（角色名）喔！」讓不少觀眾看了會心一笑。

事實上，能夠把反派演到讓觀眾氣得牙癢癢，某種程度上也代表演技成功。許多網友看完後紛紛留言表示：「看到想砸電視，但演得真的太好了」、「第一次看到這麼欠揍的學生角色」、「討厭韓芮梨，但喜歡朴敘允」，意外讓這位新人演員成功打開知名度。

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