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娛樂 最新消息

兵家綺奔醫院見傅子純最後一面：身上餘溫漸漸冰涼了

〔記者李紹綾／台北報導〕民視小生傅子純昨（7日）因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震撼演藝圈。讓許多圈內好友至今仍無法接受，社群平台瞬間湧入一片黑底哀悼文，字字句句都是不捨。與傅子純私交甚篤的資深女星兵家綺，在第一時間便心急如焚地趕往醫院，面對這場殘酷的生離死別，她今（8日）在臉書痛心發文，字字句句透露出送別摯友的極度崩潰與不捨，讓不少網友看了瞬間鼻酸。

兵家綺與傅子純私交甚篤。（翻攝自臉書）兵家綺與傅子純私交甚篤。（翻攝自臉書）

兵家綺在臉書上坦言，直到現在整個人都還是懵的，心情完全沒有辦法平復。回憶起昨天趕到醫院、面對已經動也不動的傅子純，她強忍著撕心裂肺的痛，忍不住在病榻前先對著這位大弟弟生氣：「到現在我的心情還沒辦法平復～昨天趕到醫院見你最後一面，我還是忍不住要先罵你，『傅子純～你在開什麼玩笑，你這玩笑開太大了！』摸著你的臉，身上的餘溫已漸漸開始冰涼了，我沒辦法控制情緒，淚水不斷的湧出，心痛到無法言語。」

由於傅子純走得實在太過倉促，兵家綺深知生性低調的他，此刻一定比任何人都要迷惘。她心疼地對天上的傅子純溫柔喊話，承諾大夥兒絕對不會丟下祂一個人：「從醫院到殯儀館幾位姊姊們一路陪伴著你，知道你一定也很手足無措很慌亂，別害怕～我們都在！大家一起助唸經文回向給你，請你安心的跟著佛菩薩去修行！」

兵家綺（中）與傅子純（右）私交甚篤。（翻攝自臉書）兵家綺（中）與傅子純（右）私交甚篤。（翻攝自臉書）

兵家綺也替演藝圈所有疼愛傅子純的哥哥姐姐們，向這位提早從人生舞台畢業的帥氣天使，送上最堅定的最後承諾：「你的畢業典禮那天，哥哥姊姊們都一定會到場陪你走完最後一哩路！」

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