長子開撕家族關係 貝克漢夫妻回歸社群連續發文

布魯克林（左）為了老婆妮可拉（右二）控訴父母貝克漢（右）、維多莉亞（左二）。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕前英國足球金童貝克漢家族再掀風波，長子布魯克林日前拋出震撼彈，發表長文直指與父母關係決裂，引發外界熱議；事隔兩天，大衛貝克漢與太太維多利亞雙雙更新社群動態，雖未正面回應指控，卻接連分享生日祝福與家人近況，被視為風波後的首度「社群現身」。

維多利亞21日在 IG限時動態中，為辣妹合唱團成員艾瑪慶生，曬出兩人巡演時期的合照與影片，並甜蜜寫下「我真的好愛你！！」展現姐妹情深。她同時也轉發20歲兒子克魯茲宣布，3月於倫敦 Courtyard Theater 舉辦的演唱會門票全數售罄，僅用一句「Wow！」（哇喔！）為愛子喝采。

維多利亞在 IG限時動態，為辣妹合唱團成員艾瑪慶生（左），同時也轉發20歲兒子克魯茲演唱會售罄消息（右）。（翻攝自IG）

大衛則選擇回到熟悉的足球世界，為前隊友尼基巴特、菲利普內維爾，以及其雙胞胎姊妹崔西內維爾送上生日祝福，貼文內容完全未觸及家務事，風格一貫低調。

貝克漢為前隊友送上生日祝福。（翻攝自IG）

儘管夫妻倆未直接回應布魯克林的指控，大衛在兒子發文隔日登上 CNBC 節目《Squawk Box》，談及社群媒體的「雙面刃」。他坦言，社群平台對年輕世代可能帶來風險，但若善加運用，也能成為傳遞正面影響力的重要工具，並提到自己多年來透過社群為 UNICEF 發聲。

他也不諱言，孩子在成長過程中難免犯錯，「孩子是被允許犯錯的，那正是他們學習的方式」，言談間被外界解讀，似乎隔空回應近日的家庭風波。

回顧整起事件，布魯克林於19日發布聲明，指控父母長期向媒體放話，甚至試圖「破壞」他與妻子妮可拉佩茲貝克漢的關係，並坦言自己成長過程中飽受焦慮折磨，直到與家人保持距離後，才找回內心的平靜。

他在聲明中強調，自己與妻子不想再被形象、媒體或外界操控，只希望能擁有屬於兩人的平靜、隱私與幸福人生。貝克漢家族裂痕是否還有轉圜空間，也持續成為外界關注焦點。

