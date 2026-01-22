自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓籍女神約會被拍！廉世彬兼當首爾導遊「貼臉自拍」畫面曝光

吉祥物猿氣與廉世彬展開首爾約會。（樂天桃猿提供）吉祥物猿氣與廉世彬展開首爾約會。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿最萌吉祥物「猿氣」悄悄出差，這回目的地直飛韓國首爾，肩負行程高度保密的「神秘任務」。日前一落地，猿氣就在下雪的機場外現身，拖著印有 Rakuten Monkeys 的行李箱、圍上灰色圍巾帥氣擺拍，整個畫面宛如偶像劇場景，還不忘笑說自己是「裴猿俊」，可愛指數爆表。

吉祥物猿氣與廉世彬展開首爾約會。（樂天桃猿提供）吉祥物猿氣與廉世彬展開首爾約會。（樂天桃猿提供）

其實這並非猿氣第一次造訪韓國，先前就曾進行過交流行程。這次再度踏上首爾，他一下飛機便沉浸在雪國浪漫氛圍中，一邊欣賞雪景、一邊探索市區，前往景福宮觀光。不過因規定限制，猿氣無法入內，只能乖乖在門口拍照留念，畫面曝光後讓粉絲笑說：「誰敢想像有一天打開社群，會看到猿氣的觀光照。」猿氣不忘立刻在社群平台向「樂天女孩」韓籍成員廉世彬隔空喊話：「我來找你了！」讓粉絲們瞬間嗅到甜甜的互動預感。

果不其然，隔天猿氣就真的約出廉世彬，展開一場「吉祥物」和「女神」的首爾約會。廉世彬不僅化身專業導遊，貼心準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」讓猿氣嚐鮮，兩人貼臉自拍、在街頭合體跳短影音，互動自然又可愛，吸引不少路人側目，也讓粉絲直呼被療癒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中