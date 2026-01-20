自由電子報
娛樂 最新消息

國旅一落千丈 苦苓中肯揭背後主因

小琉球去年暑假前半段受天氣影響，造成旺季不旺（圖與新聞事件無關）。（記者陳彥廷攝）小琉球去年暑假前半段受天氣影響，造成旺季不旺（圖與新聞事件無關）。（記者陳彥廷攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國旅近期一落千丈，今（20）日上午作家苦苓在臉書發文，揭開背後主因，他說：「原因其實很簡單，就是根本沒有人想用心留住客人。」

苦苓在發文舉例：「如果你只弄了一個打卡景點（例如高跟鞋教堂），旁邊卻連可以逛半小時的地方都沒有，那遊客除了拍了照（最多再小個便）就走，還有什麼能夠消費的呢？又怎麼可能再來下一次呢？當然完蛋。」

他接著又說，如果你只創造了一個新奇玩意（例如溪頭妖怪村），店舖裡賣的東西卻毫無創意、千篇一律，也沒有多搞些「妖怪」出來跟遊客互動，那又如何讓他們覺得好玩、又怎麼可能再來一次？當然沒落。

此外，苦苓進一步表示，如果你靠著陸客「興旺」起來（例如墾丁大街），只顧著敲這些一次性客人的竹槓，連帶著本地遊客也受害，大家口耳相傳，怎麼還會有人想來？當然很慘。

點出國旅一落千丈原因，苦苓也給予建議，他說：「如果有一條步道可以走，有一條街道或地區可以逛，有地方性的活動可以參加，甚至可以手作一些特產品，或是有導覽介紹珍貴文物建築⋯⋯遊客逗留的時間才會拉長，才會留下深刻的印象、美好的回憶，不但自己可能能再來，還會推薦給其他更多朋友——換句話說，必須創造旅遊的附加價值。」

苦苓臉書全文

國旅一落千丈根本原因
原因其實很簡單，就是根本沒有有人想用心留住客人。
如果你只弄了一個打卡景點（例如高跟鞋教堂），旁邊卻連可以逛半小時的地方都沒有，那遊客除了拍了照（最多再小個便）就走，還有什麼能夠消費的呢？又怎麼可能再來下一次呢？當然完蛋。
如果你只創造了一個新奇玩意（例如溪頭妖怪村），店舖裡賣的東西卻毫無創意、千篇一律，也沒有多搞些「妖怪」出來跟遊客互動，那又如何讓他們覺得好玩、又怎麼可能再來一次？當然沒落。
如果你靠著陸客「興旺」起來（例如墾丁大街），只顧著敲這些一次性客人的竹槓，連帶著本地遊客也受害，大家口耳相傳，怎麼還會有人想來？當然很慘。
但如果有一條步道可以走，有一條街道或地區可以逛，有地方性的活動可以參加，甚至可以手作一些特產品，或是有導覽介紹珍貴文物建築⋯⋯遊客逗留的時間才會拉長，才會留下深刻的印象、美好的回憶，不但自己可能能再來，還會推薦給其他更多朋友——換句話說，必須創造旅遊的附加價值。
舉例說明：在日本黑部鐵道的入口有一個小鎮叫宇奈月，本來遊客都只是匆匆經過，後來他們找了十幾位日本知名的雕塑家，各自提供了一件作品放在小鎮的不同角落，遊客一下電車就可以收到一張「尋寶單」，可以按圖索驥去找這些雕塑品，順便也就把這古樸的小鎮逛了一遍，中途當然會停下來喝喝咖啡、買買東西，甚至去泡一泡溫泉⋯⋯於是小鎮本身就成了一個景點，開始有人專程前來，就算是路過也會多留半天時間——這完全就是用心創造出來的旅遊環境！
又例如日本漫畫《鬼太郎》作者的故鄉鳥取縣境港市，從JR站一下車沿著商店街，一路通到作者水木茂的紀念館，兩旁林立著177座鬼太郎系列妖怪的青銅像，讓遊客看得大呼過癮，一路上還有妖怪神社、妖怪郵筒、妖怪長椅，商店街也有賣妖怪米果、妖怪煎餅等等⋯⋯雖然味道不是多麼特別，但是造型可愛，遊客也會忍不住去「交關」一下，當然也可能到妖怪咖啡店或是妖怪茶館去坐一坐，充分悠閑的享受這個明明是人所創造出來的妖怪世界。
哦，就連從外地搭飛機來這裡的米子機場，也正式改名為米子鬼太郎機場，然後從機場到境港的列車，外面都塗有《鬼太郎》的彩繪，從一開始就讓遊客驚喜不斷。
各個單位、各行各業都這麼投入的地方旅遊，是不是聽了都很想想去一下？是不是也會想問「為什麼台灣都沒有這樣的地方？」
所以國旅沒落了呀，就這樣。（哪裡只是貴不貴這種簡單粗暴的思考？）

