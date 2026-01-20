自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

低溫大寒來襲 補充能量靠這幾味

〔記者胡如虹／台北報導〕今（20）日起進入一年的最後一個節氣「大寒」，楊麗花、曹金鈴、陳亞蘭等藝人的氣功老師彭繼祖表示，大寒需要補充能量，飲食口味宜多元化，可以吃八寶飯、什錦菜、春捲等，讓冬藏的種類更豐富；也可以吃些酸白菜湯、酸辣湯，因為現在肝木缺水很硬，酸入肝，吃些酸能讓肝柔軟、筋柔軟，但不能吃太過。

1月20日起至2月3日進入大寒節氣。（彭老師提供）1月20日起至2月3日進入大寒節氣。（彭老師提供）

彭老師說，大寒一過就迎新立春，又一個新的24節氣開始。大寒，更要防風禦寒。尤其是今起又值寒流低溫特報，要多注意頭部保暖。環境的冷熱溫差大，血管一下放大、一下又縮小，容易讓腦幹、動脈、心臟出問題。血液流通不良，形成局部循環障礙，很容易瘀滯造成血栓，形成心肌梗塞、腦中風；血壓變高、容易累、手腳舉不起來，神經傳導不通暢時，就容易跌倒。

彭繼祖老師表示，大寒飲食宜多元化。（記者胡如虹攝）彭繼祖老師表示，大寒飲食宜多元化。（記者胡如虹攝）

這段時節是腎氣修復元氣的時間，腎臟系統調適出問題、腎臟不好的人，會從腎影響肺、肺影響心，心肺功能就出問題，比較容易發生心肺積水。腎水不足，虛火上升，經常就會覺得口乾舌燥、嘴中沒唾液、喉嚨乾痛、頭昏、眼花，脖子硬緊等狀況，多是受節氣影響，此時不宜常吃補、不宜多喝酒。

大寒節氣對應腰椎第3椎，攸關生殖與泌尿系統，特別是婦女。大寒時，腰椎第3椎特別容易酸，可以自己反手，用手指揉揉、壓壓、輕輕刮刮，把氣理順。

《大寒的節氣保健》

1.日常保養：疏頭、扣齒、擰耳朵、搓腰、拍命門（仙骨）活絡身體。

2.拍委中穴（膝蓋後方橫紋中點）到承山穴（小腿背部正中，踮腳或用力伸直小腿時會突起的尖角凹陷處），助膀胱經順暢。

3.從環跳穴（站立情況下雙腳張開120 度，此時屁股兩側最凹陷處），由上往下一直敲到膝蓋，幫助氣血循環順暢。

4.拍膽經光明穴（在小腿外側部，外踝尖上五寸，腓骨前緣凹陷處）至懸鐘穴（在小腿外側，當外踝尖上3寸，腓骨前緣）理順經絡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中