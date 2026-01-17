自由電子報
娛樂 電視

呱吉逆風挺林妍霏「沒霸凌李多慧」 苦苓4點發聲：不要瞎挺

〔娛樂頻道／綜合報導〕脫口秀演員林妍霏近期因在表演中模仿韓籍啦啦隊女神李多慧講中文的口音，甚至揣測她私下抽菸、喝酒、爆粗口，引發網友批評「霸凌李多慧」，話題迅速在網路發酵，網紅呱吉還逆風認為林妍霏並未構成霸凌，反批網友群起攻擊的行為「超噁心、超可悲」。但作家苦苓對呱吉言論提出4點不同看法，希望他不要瞎挺。

林妍霏在脫口秀中，把李多慧的語言口音和日常行為拿來開玩笑，部分段子甚至影射她表裡不一，這也成為網路討論焦點。呱吉認為霸凌應發生在權力明顯不對等的情況下，而林妍霏與李多慧之間並不存在這種關係，因此不應輕易用「霸凌」定義這件事。

苦苓（左）勸戒呱吉（右）不要瞎挺林妍霏。（翻攝自臉書）苦苓（左）勸戒呱吉（右）不要瞎挺林妍霏。（翻攝自臉書）

作家苦苓則對此提出不同看法，他認為問題不在於霸凌，而在於段子本身是否得當。他認為，脫口秀雖然可以冒犯，但應該針對權力、制度或不公義現象，而不是弱勢者或語言能力不佳的人。他直言：「某種語言說不好有什麼值得冒犯？人家的中文不如你，你的韓文也不如她，但沒有人會因此譏笑你。」

苦苓指出真正的脫口秀應該批判現實中的不公、不義或歧視，而不是隨意猜測或栽贓他人。若只是亂猜或編造行為，那不叫批判現實，而只是「潑婦（或夫）罵街」。同時，段子應建立在真實基礎，而非惡意醜化對方。苦苓說：「我看到的李多慧真的很可愛，但被林妍霏惡意模仿，效果反而讓人討厭。」

他也提到脫口秀最基本的目的是娛樂和搞笑，但林妍霏的段子不僅不中，還靠醜化他人來製造「梗」，如果以此水準參加比賽，海選可能就會被淘汰。苦苓認為林妍霏或許早就料到會引起爭議，「誰知道她不是故意蹭聲量？」他也提醒呱吉，如果想逆風挺林妍霏，應先具備替她辯護的能力，再去承擔風險，「切記：如果你想逆風前行，就要小心踉蹌倒地。」

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

