娛樂 最新消息

（專訪）Ａ-Lin跨年爆紅秘辛曝光 她親揭「烈酒女團」私下真面目

琟娜首度唱跨年，就參與了「阿妹」張惠妹操刀的台東跨年晚會（記者潘少棠攝）琟娜首度唱跨年，就參與了「阿妹」張惠妹操刀的台東跨年晚會（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／專訪〕金曲歌后Ａ-Lin的師妹「VERNA」琟娜首度唱跨年，就參與了「阿妹」張惠妹操刀的台東跨年晚會，她很感謝Ａ-Lin推薦她唱開場，收到很多正面的評價，開春就有好彩頭，也向公司喊話：「接下來請不要讓我休息，馬年就要好好的追。」

跨年夜當天，琟娜負責「暖場」重任，下午4點就登台，她笑說：「可能很多歌手會怕唱開場，覺得台下都沒有人，但我覺得我很適合，舞曲很容易帶動氣氛。」阿妹在台上爆料，當天眾人很早就在後台補充「飲料」，被問到演出後有沒有加入同歡？琟娜則招認自己太緊張，不敢正視阿妹，反倒是阿妹熱情地呼喚「妹妹來」，結果她竟然反應不過來，還是工作人員推她一把，才害羞上前一起玩。

琟娜首度唱跨年，就參與了「阿妹」張惠妹操刀的台東跨年晚會（記者潘少棠攝）琟娜首度唱跨年，就參與了「阿妹」張惠妹操刀的台東跨年晚會（記者潘少棠攝）

這次的演出受到肯定，她也歸功於去年11月底就提前進行「特訓」，在EZ5等音樂餐廳駐唱，磨練自己的台風，練習與觀眾互動的能力，打趣：「就像去參加一個訓練營，然後在12月31日有個成果發表。」

琟娜難忘在EZ5駐唱的第二週，自己還很「菜」時，Ａ-Lin就悄悄來探班，穿著私服、沒有特別打扮，卻仍上台為她壯膽，「給我一個機會教育，親自示範怎麼控場。」她透露，在A-Lin身上學到最多的是「信念」，「姐教會我要『相信自己』，她的心很強大、也很真實，讓我學習到演出時除了技巧，一定要把心掏出來，和觀眾分享自己的故事。」

琟娜希望自己能夠更投入在社群媒體上的創作（記者潘少棠攝）琟娜希望自己能夠更投入在社群媒體上的創作（記者潘少棠攝）

這次Ａ-Lin在台上意外唱紅了「那魯7-11」，獨特的幽默感讓她人氣暴漲，還與阿妹、戴愛玲被網友封為「烈酒女團」，琟娜很開心觀眾能看到師姐不同的一面，「她私底下真的非常有趣、可愛，大家終於發現她不是只會唱歌了。」也說自己的目標就是向Ａ-Lin看齊，在舞台上熱力四射，「希望以後大家提及唱跳歌手的時候，就會想到我。」

新的一年，她希望自己能夠更投入在社群媒體上的創作， 建立一個帶狀性的的節目，也不排斥跨界嘗試拍戲，「我台語很溜，八點檔我可以。」

