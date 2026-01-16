自由電子報
娛樂 最新消息

國寶級歌仔戲小生引退多年近況曝光 竹山照顧車禍尪拒絕復出

〔記者陽昕翰／台北報導〕「葡萄姑娘」紫君推出全新專輯，她的媽媽蔡秀枝是台灣資深歌仔戲演員，擅長演出小生角色。這些年來，電視台與電影公司多次提出邀約，無奈蔡秀枝為了家庭，選擇放下舞台與鏡頭前的大好機會，拉拔三個孩子長大，至今仍居住在南投竹山的山上。

歌仔戲名伶蔡秀枝為家庭婉拒重返舞台。（欣代唱片x紫君提供）歌仔戲名伶蔡秀枝為家庭婉拒重返舞台。（欣代唱片x紫君提供）

蔡秀枝在歌仔戲界的影響力依舊深遠，至今仍有文史工作者與紀錄片導演希望邀請她再度演出或留下影像紀錄，紫君透露，媽媽為了照顧因車禍行動不便的父親，始終婉拒邀約，僅願意透過電話擔任顧問，提供最珍貴的田野資料。

一路走來，紫君的音樂人生始終與歌仔戲緊密相連，從《戲棚人生》、《尪生某旦》到唱給媽媽的《媽媽的牽教》，都承載著母女之間深厚的情感。

紫君（左）與媽媽蔡秀枝感情非常好。（欣代唱片x紫君提供）紫君（左）與媽媽蔡秀枝感情非常好。（欣代唱片x紫君提供）

紫君藉由新專輯《歐巴我愛你》向偶像劉德華致敬，同名主打歌MV找來男星沂偉擔綱演出，沂偉曾以少男團體「59.9 高校生」身分出道，這次在MV中與紫君有不少對手戲，甚至還有親密的床戲畫面。其中一幕，沂偉餵紫君喝牛奶、討抱抱，讓紫君笑說，拍攝時真的被沂偉的帥氣電到，「有一剎那是真的被電暈。」

點圖放大
點圖放大

