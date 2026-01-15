自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金唱片頒獎典禮直播創Disney+在台開台最高觀看時數！迪士尼曝2026規劃

〔記者許世穎／台北報導〕串流平台Disney+ 自推出以來持續擴大在台佈局，華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂今受訪表示，作為串流平台必須與時俱進，「只要是觀眾喜歡的題材都會納入考量。」像是上週六的金唱片頒獎典禮直播就是一大嘗試，除了可以重播觀看長達一年，還無廣告並提供翻譯服務，創下了開台以來最高觀看時數。

金唱片頒獎典禮直播創Disney+在台開台最高觀看時數。（資料照，記者王文麟攝）金唱片頒獎典禮直播創Disney+在台開台最高觀看時數。（資料照，記者王文麟攝）

談到台灣觀眾的內容偏好，陳永樂指出，台灣市場口味相當多元，從好萊塢大片、韓劇、日漫到動畫皆有穩定觀眾群。近期《阿凡達：火與燼》、《動物方城市2》上映，也成功帶動前作觀看熱度；韓劇近四年表現尤其亮眼，像《暴風圈》與剛完結的《韓國製造》融合不同元素，十分貼近台灣觀眾喜好，而日系動畫與動漫作品同樣擁有強大粉絲基礎。

《阿凡達：火與燼》仍在全球熱映中。（二十世紀影業）《阿凡達：火與燼》仍在全球熱映中。（二十世紀影業）

在內容嘗試上，Disney+ 也持續擴展版圖，陳永樂提到，包含台灣在內的11個市場直播電競《英雄聯盟》相關賽事，還有上週六的金唱片頒獎典禮，皆是平台的新嘗試。電競、典禮、音樂內容都會持續觀察與評估，像泰勒絲紀錄片也是平台獨家，期望開發並深耕不同領域的粉絲族群。

針對華語與日韓內容布局，陳永樂表示，平台已陸續推出《台灣犯罪故事》系列，以及即將推出的《凶宅專賣店》、《動物園》等作品，滿足不同觀眾需求。未來不論是較重口味的犯罪題材，或像IU新劇《21世紀大君夫人》、池昌旭轉向愛情題材的《Merry Berry Love》，皆是迎合多元觀眾的重要策略。

華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂分享未來規劃。（迪士尼提供）華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂分享未來規劃。（迪士尼提供）

陳永樂也提到迪士尼「飛輪效應」的核心策略，透過電影、影集、商品與體驗活動相互帶動，不僅提升內容影響力，也讓消費者能在不同場域接觸迪士尼品牌。以電影為例，《阿凡達：火與燼》、《動物方城市2》、《星際寶貝：史迪奇》皆為迪士尼於2025年推出、全球票房突破10億美金的作品，領先其他片商。

展望未來，迪士尼今年將推出《穿著Prada的惡魔2》、《玩具總動員5》與《復仇者聯盟：末日崛起》等重量級作品；台灣市場方面，去年舉辦七場迪士尼音樂會，《迪士尼冰上世界》也已連續三年登台，國家地理路跑更舉辦超過十年、每年吸引約兩萬名跑者參與。談到2026年的規劃，陳永樂表示，目前各項計畫仍在籌備中，未來若有內容發布會或亞洲能參與的計畫，將第一時間向粉絲與觀眾公布。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中