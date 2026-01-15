金唱片頒獎典禮直播創Disney+在台開台最高觀看時數！迪士尼曝2026規劃

〔記者許世穎／台北報導〕串流平台Disney+ 自推出以來持續擴大在台佈局，華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂今受訪表示，作為串流平台必須與時俱進，「只要是觀眾喜歡的題材都會納入考量。」像是上週六的金唱片頒獎典禮直播就是一大嘗試，除了可以重播觀看長達一年，還無廣告並提供翻譯服務，創下了開台以來最高觀看時數。

金唱片頒獎典禮直播創Disney+在台開台最高觀看時數。（資料照，記者王文麟攝）

談到台灣觀眾的內容偏好，陳永樂指出，台灣市場口味相當多元，從好萊塢大片、韓劇、日漫到動畫皆有穩定觀眾群。近期《阿凡達：火與燼》、《動物方城市2》上映，也成功帶動前作觀看熱度；韓劇近四年表現尤其亮眼，像《暴風圈》與剛完結的《韓國製造》融合不同元素，十分貼近台灣觀眾喜好，而日系動畫與動漫作品同樣擁有強大粉絲基礎。

《阿凡達：火與燼》仍在全球熱映中。（二十世紀影業）

在內容嘗試上，Disney+ 也持續擴展版圖，陳永樂提到，包含台灣在內的11個市場直播電競《英雄聯盟》相關賽事，還有上週六的金唱片頒獎典禮，皆是平台的新嘗試。電競、典禮、音樂內容都會持續觀察與評估，像泰勒絲紀錄片也是平台獨家，期望開發並深耕不同領域的粉絲族群。

針對華語與日韓內容布局，陳永樂表示，平台已陸續推出《台灣犯罪故事》系列，以及即將推出的《凶宅專賣店》、《動物園》等作品，滿足不同觀眾需求。未來不論是較重口味的犯罪題材，或像IU新劇《21世紀大君夫人》、池昌旭轉向愛情題材的《Merry Berry Love》，皆是迎合多元觀眾的重要策略。

華特迪士尼公司台灣及香港總經理陳永樂分享未來規劃。（迪士尼提供）

陳永樂也提到迪士尼「飛輪效應」的核心策略，透過電影、影集、商品與體驗活動相互帶動，不僅提升內容影響力，也讓消費者能在不同場域接觸迪士尼品牌。以電影為例，《阿凡達：火與燼》、《動物方城市2》、《星際寶貝：史迪奇》皆為迪士尼於2025年推出、全球票房突破10億美金的作品，領先其他片商。

展望未來，迪士尼今年將推出《穿著Prada的惡魔2》、《玩具總動員5》與《復仇者聯盟：末日崛起》等重量級作品；台灣市場方面，去年舉辦七場迪士尼音樂會，《迪士尼冰上世界》也已連續三年登台，國家地理路跑更舉辦超過十年、每年吸引約兩萬名跑者參與。談到2026年的規劃，陳永樂表示，目前各項計畫仍在籌備中，未來若有內容發布會或亞洲能參與的計畫，將第一時間向粉絲與觀眾公布。

