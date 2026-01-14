台大高材生民歌天后大學嫩照美成這樣 迎生日期待搭高鐵半價

鄭怡（左起）、邰肇玫、王海玲一起去聽演唱會。（星光娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕民歌天后鄭怡，日前和同為台大畢業的王海玲一起去國家音樂廳，觀賞學弟妹組成的「台大合唱團 2026 冬季音樂會有一份懷念」，同行的還有另一位民歌手邰肇玫，學生們在台上也獻唱了3人的代表歌曲。

鄭怡（左二）曾是台大合唱團成員。（星光娛樂提供）

談起觀賞台大合唱團學弟妹演出的心情，鄭怡表示：「就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」

「有一份懷念」演唱會以東西方音樂為主軸，從藝術歌曲一路唱到校園民歌，曲目中也包括《如果》、《奔放奔放》、《偈》，正是邰肇玫、鄭怡、王海玲平常在演唱會上經常會演唱的歌曲。

鄭怡（前排左二）讀台大時參加合唱團演出。（星光娛樂提供）

鄭怡談到：「回憶17歲那年穿著白色長禮服，跟著台大合唱團巡迴全台，正式開啟我的舞台人生。」時光飛逝，今年3月31日她將迎來65歲生日，笑說最期待的就是到時候搭公車有優惠，搭高鐵也只要半價，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。鄭怡也感慨，接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。坦言走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」。

鄭怡為台大合唱團學弟們打氣。（星光娛樂提供）

另外鄭怡也不忘幫台大合唱團學弟妹們「有一份懷念」冬季音樂會宣傳演出資訊，1月23日晚上7點半在台南文化中心演藝廳，1月25日下午3點在屏東演藝廳音樂廳舉行，購票可洽「兩廳院文化生活（OPENTIX）」。

