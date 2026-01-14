自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台大高材生民歌天后大學嫩照美成這樣 迎生日期待搭高鐵半價

鄭怡（左起）、邰肇玫、王海玲一起去聽演唱會。（星光娛樂提供）鄭怡（左起）、邰肇玫、王海玲一起去聽演唱會。（星光娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕民歌天后鄭怡，日前和同為台大畢業的王海玲一起去國家音樂廳，觀賞學弟妹組成的「台大合唱團 2026 冬季音樂會有一份懷念」，同行的還有另一位民歌手邰肇玫，學生們在台上也獻唱了3人的代表歌曲。

鄭怡（左二）曾是台大合唱團成員。（星光娛樂提供）鄭怡（左二）曾是台大合唱團成員。（星光娛樂提供）

談起觀賞台大合唱團學弟妹演出的心情，鄭怡表示：「就是我的回憶殺，我是民國67年進台大，考進台大合唱團，一邊看著很多當年回憶湧上心頭。」

「有一份懷念」演唱會以東西方音樂為主軸，從藝術歌曲一路唱到校園民歌，曲目中也包括《如果》、《奔放奔放》、《偈》，正是邰肇玫、鄭怡、王海玲平常在演唱會上經常會演唱的歌曲。

鄭怡（前排左二）讀台大時參加合唱團演出。（星光娛樂提供）鄭怡（前排左二）讀台大時參加合唱團演出。（星光娛樂提供）

鄭怡談到：「回憶17歲那年穿著白色長禮服，跟著台大合唱團巡迴全台，正式開啟我的舞台人生。」時光飛逝，今年3月31日她將迎來65歲生日，笑說最期待的就是到時候搭公車有優惠，搭高鐵也只要半價，準備趁還有體力，隨時安排小旅行，開心過好每一天。鄭怡也感慨，接連面對摯友離世的衝擊，讓她更加體會人生無常。坦言走到這個年紀，學會的不是規劃太遠，而是「為自己而活、為自己開心」。

鄭怡為台大合唱團學弟們打氣。（星光娛樂提供）鄭怡為台大合唱團學弟們打氣。（星光娛樂提供）

另外鄭怡也不忘幫台大合唱團學弟妹們「有一份懷念」冬季音樂會宣傳演出資訊，1月23日晚上7點半在台南文化中心演藝廳，1月25日下午3點在屏東演藝廳音樂廳舉行，購票可洽「兩廳院文化生活（OPENTIX）」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中