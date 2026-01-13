自由電子報
娛樂 最新消息

她酸李多慧慘翻車！小S調侃兒童台姐姐卻沒事「關鍵差異曝光」

小S（左）曾在《康熙來了》揶揄當集的來賓「蝴蝶姐姐」愷樂（右）。（翻攝自YouTube）小S（左）曾在《康熙來了》揶揄當集的來賓「蝴蝶姐姐」愷樂（右）。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕脫口秀演員林妍霏近日在演出中模仿韓籍啦啦隊女神李多慧的說話方式，並暗示私下可能會抽菸、喝酒、罵髒話，與螢幕前形象有落差，相關言論迅速遭到炎上撻伐。然而，Threads上有人以「小S」徐熙娣過去也曾在節目上揶揄「兒童台姐姐」卻未遭撻伐，藉此與前者做比對，隨後也引起大票網友的熱議，更共同點出2者無法相提並論的關鍵主因。

林妍霏引爆嘲諷李多慧爭議後，有網友翻出過往《康熙來了》的片段，小S面對當時還是兒童台姐姐的「蝴蝶姐姐」愷樂與草莓姐姐時，笑稱自己其實非常期待走進兒童台的化妝間，如此一來便能聽到姐姐們以低沉聲音聊夜店、抽香菸等話題，卻未引發負面觀感，這讓該名網友開酸「看到某脫口秀嘲笑李多慧被罵爆，好欣慰，時代真的在進步。」

此貼文一出，許多網友立刻湧進並加以分析，一致認為無法一概而論，同時也點出2者間有著極大差異性，關鍵原因就在於「互動形式」，大多數人皆認為小S的玩笑建立在來賓在現場，本人可即時回應與反駁的前提下，屬於雙向互動。當下，蝴蝶姐姐也立刻笑著反駁「才不會，拜託」、「妳亂說！」整段互動被視為節目效果，氣氛輕鬆未引發負面觀感。

反觀，林妍霏的脫口秀屬單向敘事，被點名的李多慧並未在場，因此易被解讀為對他人私生活與形象的評價與定義，再加上段子涉及外籍啦啦隊形象與性別刻板印象，包含社會對性別、國籍及職業形象，在這種情況下觸及文化敏感界線，因此才會被眾人放大檢視，進而引爆輿論遭到炎上。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

