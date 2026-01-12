自由電子報
娛樂 電影

《大濛》衝破9000萬！邁向破億主演全到齊迎「炸油條拍照會」

〔記者許世穎／台北報導〕台片《大濛》票房持續攀升，全台正式突破9000萬大關，持續朝破億邁進。隨著口碑持續發酵，影人們全台勤跑戲院與觀眾面對面交流，至今戲院活動場次已累積突破100場。片商也宣布於本週推出破億活動，邀請柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷與影迷一同迎接「破億」的重要時刻。

上週末多位演員接力現身戲院活動，包括片中彩蝶歌舞團的9m88、百白，以及片尾驚喜現身的宋芸樺等人，都為即將到來的破億時刻提前暖身。剛自美國返台的宋芸樺，即火速加入跑場行列。

宋芸樺（右）剛從美國返台，即火速加入導演陳玉勳《大濛》的跑場行列。（華文創提供）宋芸樺（右）剛從美國返台，即火速加入導演陳玉勳《大濛》的跑場行列。（華文創提供）

宋芸樺在片中驚喜演出阿月成年後（潘麗麗 飾演）的女兒，並分享：「我前幾天才剛回台，第一件事情就是來看《大濛》。」導演陳玉勳也透露，當初邀請宋芸樺演出時，曾擔心角色篇幅不多會被婉拒，沒想到對方一口答應，讓他笑說：「真的欠她很多，下次一定要幫她寫一個角色。」更打趣封她為「破億神獸」，直言：「有她在，票房就會很好！」

9m88與百白在映後分享拍攝幕後的辛苦過程，為了呈現片中歌舞表演，彩蝶歌舞團成員密集彩排4、5次，歷時1個多月，甚至在拍攝前自掏腰包租借排練場加強練習。

9m88（前排右）、百白上週末出席《大濛》映後，為即將到來的破億時刻提前暖身。（華文創提供）9m88（前排右）、百白上週末出席《大濛》映後，為即將到來的破億時刻提前暖身。（華文創提供）

百白坦言，練舞壓力極大，曾一度練到落淚，但也笑說：「練完之後，我覺得我可以原地出道了。」她也提到，這是繼《健忘村》、《消失的情人節》後第3度與陳玉勳導演合作，笑稱自己「應該算是勳導喜歡的女生類型」。

9m88 則表示：「能夠一起迎接破億，對我們來說真的很重要。」此外，日本知名導演鈴木龍也來台觀賞《大濛》，結束自身宣傳活動時大喊片中經典台詞「走囉！」，趣味一幕迅速在社群引發討論。

《大濛》本週末將舉辦簽名會和「炸油條拍照會」。（翻攝自臉書）《大濛》本週末將舉辦簽名會和「炸油條拍照會」。（翻攝自臉書）

《大濛》持續在台上映中，本週六（17日）將於西門國賓鉅院舉辦《大濛》簽名會；隔日（18日）則於大巨蛋秀泰影城舉行網友熱烈敲碗的「炸油條拍照會」，現場將準備片中出現的油條，呼應柯煒林在電影中的經典台詞「給我五根油條的時間！」讓觀眾重溫《大濛》裡的記憶點。

