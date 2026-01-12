自由電子報
娛樂 最新消息

金球獎／史戴倫《情感的價值》拿男配自嘲太老！堤亞娜《一戰再戰》女配爆哭

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日上午舉行，電影類最佳男女配角率先頒出，分別由《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉以及《一戰再戰》堤亞娜泰勒奪得。史戴倫除了自嘲太老，更在簡短的得獎感言中，也藉機表達對走進戲院看電影價值的肯定。

史戴倫史柯斯嘉（左）憑《情感的價值》拿下金球獎最佳男配角。（海鵬提供）史戴倫史柯斯嘉（左）憑《情感的價值》拿下金球獎最佳男配角。（海鵬提供）

史戴倫上台時說道：「我當然完全沒有準備，因為我以為自己太老了。」隨後他感謝妻子梅根，「她給了我非常嚴厲的支持，是個強硬的伴侶，也讓我學到很多。」

他也笑談自己的孩子：「我的孩子們同樣讓我學到很多。我在片中飾演一個糟糕的父親，而我的孩子們真的告訴我什麼叫做糟糕的父親。」引來現場笑聲。他最後表示：「但最重要的是，我為這一切感到非常開心，因為這是一部沒有廣告預算、沒有行銷資源的小型挪威電影，卻能以這樣的方式被世界看見。」

《一戰再戰》堤亞娜泰勒勇奪金球獎最佳女配角。（華納兄弟提供）《一戰再戰》堤亞娜泰勒勇奪金球獎最佳女配角。（華納兄弟提供）

堤亞娜登台領獎時則情緒潰堤、淚流不止，致詞時激動表示：「致今晚正在收看的棕色姐妹們，還有所有棕色肌膚的小女孩，我們的溫柔不是一種弱點，我們的深度並非過多。我們的光芒不需要任何人的允許就能閃耀。我們屬於自己走進的每一個空間，我們的聲音很重要，我們的夢想值得被看見、被成全。」

