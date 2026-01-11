自由電子報
娛樂 日韓

（圖輯）金唱片大巨蛋紅毯全紀錄！18組韓團照片全都有 粉絲快來收圖了

金唱片－成始璄、文佳煐。（記者王文麟攝）金唱片－成始璄、文佳煐。（記者王文麟攝）

金唱片－成始璄、文佳煐。（記者王文麟攝）金唱片－成始璄、文佳煐。（記者王文麟攝）

金唱片－文佳煐。（記者王文麟攝）金唱片－文佳煐。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮昨天（10日）圓滿落幕，這是在臺北大巨蛋舉行的第一個大型頒獎典禮，吸引3.3萬人朝聖。相較於去年在高雄舉行的AAA頒獎典禮，此次金唱片開放台灣媒體進場拍攝紅毯，將讓《自由時報》的角度帶您回顧18組韓團登上紅毯的模樣，快來收偶像的照片吧！

◆ALLDAY PROJECT

金唱片－ALLDAY PROJECT。（記者王文麟攝）金唱片－ALLDAY PROJECT。（記者王文麟攝）

金唱片－ALLDAY PROJECT。（記者王文麟攝）金唱片－ALLDAY PROJECT。（記者王文麟攝）

◆ARrC

金唱片－ARrC。（記者王文麟攝）金唱片－ARrC。（記者王文麟攝）

金唱片－ARrC。（記者王文麟攝）金唱片－ARrC。（記者王文麟攝）

◆ATEEZ

金唱片－ATEEZ。（記者王文麟攝）金唱片－ATEEZ。（記者王文麟攝）

金唱片－ATEEZ。（記者王文麟攝）金唱片－ATEEZ。（記者王文麟攝）

◆BOYNEXTDOOR

金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）

金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）

金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）

◆Close Your Eyes

金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）

金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）

金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）

◆CORTIS

金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）

金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）

金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）

金唱片－CORTIS趙雨凡JAMES。（記者王文麟攝）金唱片－CORTIS趙雨凡JAMES。（記者王文麟攝）

金唱片－CORTIS趙雨凡JAMES。（記者王文麟攝）金唱片－CORTIS趙雨凡JAMES。（記者王文麟攝）

金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）

金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）

◆ENHYPEN

金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）

金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）

金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）

◆IVE

金唱片－IVE張員瑛。（記者王文麟攝）金唱片－IVE張員瑛。（記者王文麟攝）

金唱片－IVE。（記者王文麟攝）金唱片－IVE。（記者王文麟攝）

金唱片－IVE張員瑛。（記者王文麟攝）金唱片－IVE張員瑛。（記者王文麟攝）

金唱片－IVE。（記者王文麟攝）金唱片－IVE。（記者王文麟攝）

金唱片－IVE。（記者王文麟攝）金唱片－IVE。（記者王文麟攝）

◆izna

金唱片－izna。（記者王文麟攝）金唱片－izna。（記者王文麟攝）

金唱片－izna。（記者王文麟攝）金唱片－izna。（記者王文麟攝）

金唱片－izna。（記者王文麟攝）金唱片－izna。（記者王文麟攝）

◆BLACKPINK成員JENNIE

金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）

金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）

金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）

◆KiiiKiii

金唱片－KiiiKiii。（記者王文麟攝）金唱片－KiiiKiii。（記者王文麟攝）

金唱片－KiiiKiii。（記者王文麟攝）金唱片－KiiiKiii。（記者王文麟攝）

◆LE SSERAFIM

金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）

金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）

金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）

金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）

◆MONSTA X

金唱片－MONSTA X。（記者王文麟攝）金唱片－MONSTA X。（記者王文麟攝）

金唱片－MONSTA X。（記者王文麟攝）金唱片－MONSTA X。（記者王文麟攝）

◆NCT WISH

金唱片－NCT WISH。（記者王文麟攝）金唱片－NCT WISH。（記者王文麟攝）

金唱片－NCT WISH。（記者王文麟攝）金唱片－NCT WISH。（記者王文麟攝）

◆Stray Kids

金唱片－Stray Kids。（記者王文麟攝）金唱片－Stray Kids。（記者王文麟攝）

◆TWS

金唱片－TWS。（記者王文麟攝）金唱片－TWS。（記者王文麟攝）

金唱片－TWS。（記者王文麟攝）金唱片－TWS。（記者王文麟攝）

金唱片－TWS。（記者王文麟攝）金唱片－TWS。（記者王文麟攝）

◆ZEROBASEONE

金唱片－ZEROBASEONE。（記者王文麟攝）金唱片－ZEROBASEONE。（記者王文麟攝）

金唱片－ZEROBASEONE。（記者王文麟攝）金唱片－ZEROBASEONE。（記者王文麟攝）

◆ZOZAZZ

金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）

金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）

金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）

