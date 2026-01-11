（圖輯）金唱片大巨蛋紅毯全紀錄！18組韓團照片全都有 粉絲快來收圖了
〔記者廖俐惠／台北報導〕第40屆韓國金唱片頒獎典禮昨天（10日）圓滿落幕，這是在臺北大巨蛋舉行的第一個大型頒獎典禮，吸引3.3萬人朝聖。相較於去年在高雄舉行的AAA頒獎典禮，此次金唱片開放台灣媒體進場拍攝紅毯，將讓《自由時報》的角度帶您回顧18組韓團登上紅毯的模樣，快來收偶像的照片吧！
◆ALLDAY PROJECT
金唱片－ALLDAY PROJECT。（記者王文麟攝）
金唱片－ALLDAY PROJECT。（記者王文麟攝）
◆ARrC
金唱片－ARrC。（記者王文麟攝）
金唱片－ARrC。（記者王文麟攝）
◆ATEEZ
金唱片－ATEEZ。（記者王文麟攝）
金唱片－ATEEZ。（記者王文麟攝）
◆BOYNEXTDOOR
金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）
金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）
金唱片－BOYNEXTDOOR。（記者王文麟攝）
◆Close Your Eyes
金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）
金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）
金唱片－Close Your Eyes。（記者王文麟攝）
◆CORTIS
金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）
金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）
金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）
金唱片－CORTIS趙雨凡JAMES。（記者王文麟攝）
金唱片－CORTIS趙雨凡JAMES。（記者王文麟攝）
金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）
金唱片－CORTIS。（記者王文麟攝）
◆ENHYPEN
金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）
金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）
金唱片－ENHYPEN。（記者王文麟攝）
◆IVE
金唱片－IVE張員瑛。（記者王文麟攝）
金唱片－IVE。（記者王文麟攝）
金唱片－IVE張員瑛。（記者王文麟攝）
金唱片－IVE。（記者王文麟攝）
金唱片－IVE。（記者王文麟攝）
◆izna
金唱片－izna。（記者王文麟攝）
金唱片－izna。（記者王文麟攝）
金唱片－izna。（記者王文麟攝）
◆BLACKPINK成員JENNIE
金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）
金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）
金唱片－BLACKPINK成員JENNIE。（記者王文麟攝）
◆KiiiKiii
金唱片－KiiiKiii。（記者王文麟攝）
金唱片－KiiiKiii。（記者王文麟攝）
◆LE SSERAFIM
金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）
金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）
金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）
金唱片－LE SSERAFIM。（記者王文麟攝）
◆MONSTA X
金唱片－MONSTA X。（記者王文麟攝）
金唱片－MONSTA X。（記者王文麟攝）
◆NCT WISH
金唱片－NCT WISH。（記者王文麟攝）
金唱片－NCT WISH。（記者王文麟攝）
◆Stray Kids
金唱片－Stray Kids。（記者王文麟攝）
◆TWS
金唱片－TWS。（記者王文麟攝）
金唱片－TWS。（記者王文麟攝）
金唱片－TWS。（記者王文麟攝）
◆ZEROBASEONE
金唱片－ZEROBASEONE。（記者王文麟攝）
金唱片－ZEROBASEONE。（記者王文麟攝）
◆ZOZAZZ
金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）
金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）
金唱片－ZOZAZZ。（記者王文麟攝）