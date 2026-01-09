王祖賢「小倩」變「仙女」 輕敲頌缽直上天堂

「一代玉女」王祖賢憑藉《倩女幽魂》、《東成西就》等電影紅極一時。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「一代玉女」王祖賢憑藉《倩女幽魂》、《東成西就》等電影紅極一時，淡出演藝圈逾20年的她，現居加拿大溫哥華，更開始經營艾灸工作室，鑽研身心靈療癒法。

王祖賢最為人津津樂道的就是她演出《倩女幽魂》時，演出女鬼「小倩」一角，當時的她清純又美麗，全身上下都散發著美麗與魅力。如今居住在溫哥華的她，迷上頌缽，還在當地開設禪修班，有粉絲拍到她敲擊送波的模樣，大呼「仙氣飄飄」、「像仙女一樣」。

王祖賢（中）與她的禪修室。（翻攝自小紅書）

頌缽是一種源自喜馬拉雅地區的古老金屬樂器，透過敲擊或摩擦缽身所發出的共鳴與震動，達到深度放鬆、減壓的聲音療法。這種方式通常也被廣用在冥想、瑜珈、禪修中，王祖賢就是開設禪修班並著素白連身裙，曝光的畫面中除了頌缽之外，還有種子鈴、雨聲鼓、雨棍等。

王祖賢在演藝事業顛峰期間息影修佛，雖有人認為可惜，不過，如果王祖賢能夠因此過著自己喜歡的生活，對粉絲來說，才是最幸福的模樣。

曾經紅極一時的玉女明星王祖賢近年沉迷身心靈成長。（翻攝自小紅書）

