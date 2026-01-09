自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王祖賢「小倩」變「仙女」 輕敲頌缽直上天堂

「一代玉女」王祖賢憑藉《倩女幽魂》、《東成西就》等電影紅極一時。（翻攝自臉書）「一代玉女」王祖賢憑藉《倩女幽魂》、《東成西就》等電影紅極一時。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「一代玉女」王祖賢憑藉《倩女幽魂》、《東成西就》等電影紅極一時，淡出演藝圈逾20年的她，現居加拿大溫哥華，更開始經營艾灸工作室，鑽研身心靈療癒法。

王祖賢最為人津津樂道的就是她演出《倩女幽魂》時，演出女鬼「小倩」一角，當時的她清純又美麗，全身上下都散發著美麗與魅力。如今居住在溫哥華的她，迷上頌缽，還在當地開設禪修班，有粉絲拍到她敲擊送波的模樣，大呼「仙氣飄飄」、「像仙女一樣」。

王祖賢（中）與她的禪修室。（翻攝自小紅書）王祖賢（中）與她的禪修室。（翻攝自小紅書）

頌缽是一種源自喜馬拉雅地區的古老金屬樂器，透過敲擊或摩擦缽身所發出的共鳴與震動，達到深度放鬆、減壓的聲音療法。這種方式通常也被廣用在冥想、瑜珈、禪修中，王祖賢就是開設禪修班並著素白連身裙，曝光的畫面中除了頌缽之外，還有種子鈴、雨聲鼓、雨棍等。

王祖賢在演藝事業顛峰期間息影修佛，雖有人認為可惜，不過，如果王祖賢能夠因此過著自己喜歡的生活，對粉絲來說，才是最幸福的模樣。

曾經紅極一時的玉女明星王祖賢近年沉迷身心靈成長。（翻攝自小紅書）曾經紅極一時的玉女明星王祖賢近年沉迷身心靈成長。（翻攝自小紅書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中