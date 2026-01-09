遭Jolin提告抖音網紅是「蹭后」！ 昔批黃仁勳NVIDIA、蘋果Logo是邪教

抖音網紅「斯理亞」也曾批評黃仁勳。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕惡意解讀天后蔡依林演出內容為「宗教活動」的抖音網紅梁曉珺，因蔡依林演唱會團隊喊告，一度下架影片，但可能發現流量銳減，隨即又重新上架爭議影片，今（9日）還撂嗆「永稻星」提告要去法院，不要只在網絡上喊。而據而網友翻找梁曉珺過去在網路上的言行，赫然發現她也曾批評黃仁勳的NVIDIA和Apple的LOGO都跟邪教有關，儼然是個邪教研究專門戶。

現年39歲的梁曉珺，社群化名「斯理亞」，現年39歲的梁曉珺曾是天晴娛樂藝人，她這幾天在抖音批評蔡依林演唱會內容的影片，成為台、港、中三地的熱門話題，而她的個人背景和過往言行也被網民起底，原來她不只在2009年曾來台灣參加過《超級星光大道》並獲得第3名，早在2008年，當時才21歲的她就曾前往香港參加TVB8全球華人新秀歌唱大賽，並在總決賽獲得亞軍的好成績。

抖音網紅「斯理亞」曾拿下《超級星光大道》第3名，及TVB8全球華人新秀歌唱大賽亞軍。（翻攝自臉書）

只是梁曉珺的出道路一直都很不順遂，身為澳籍華僑的她，10歲時於家人移民澳洲悉尼。畢業於新南威爾斯大學，擁有軟體工程以及電影文學雙學位。決定不走音樂路的她，近年轉往中國娛樂市場發展，在中國「bilibili」開設帳號針砭時事，但點閱率一直都不高，粉絲數不到2千，影片中最高觀看次數皆不到2萬，可能是因為她發現提到光明會的集數曾出現破萬佳績。她在解讀但蔡依林演唱會時，直指根本就是宣教活動，還祭出中國《宗教事務條例》，批判宗教活動應於依法登記的宗教場所進行…等言論。

此偏頗言論引起網友不平，搜出梁曉珺過往抖音內容，發現她之前也曾以激烈言論批評國際科技品牌，包括撻伐黃仁勳的NVIDIA Logo和Apple的logo都跟邪教有關。姑且不論她是否真的是宗教研究達人，曲解原創者思維，並以負面評論博取流量，讓網友忍不住封她是「蹭后」。

