柯麥隆拍不拍《阿凡達4》？另一位「詹姆斯」喊話想挑戰這個宇宙

《阿凡達》系列是導演詹姆斯柯麥隆心血結晶，也是影壇不敗神話。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆執導的科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》仍在全球熱賣中，導演柯麥隆與發行該片的迪士尼目前仍未正式拍板是否啟動《阿凡達4》，不過另一位「詹姆斯」倒是對這系列躍躍欲試，就是曾執導《水行俠》、《厲陰宅》等賣座系列的大導演溫子仁（英文名：詹姆斯 溫）。

隨著導演柯麥隆多次對外透露，未來有意將創作重心轉往其他計畫，若第四集成真，導演職責將如何分配，也成為外界關注焦點。溫子仁日前接受《Screen Rant》訪問時主動表態，若柯麥隆選擇降低參與程度，他相當樂意加入《阿凡達》宇宙。

導演溫子仁直說想挑戰執導《阿凡達4》。（資料照，華納兄弟提供）

溫子仁直言：「我從來沒有拍過《阿凡達》，如果能和詹姆斯柯麥隆合作，那會是一次非常棒的挑戰，我很願意嘗試看看。」溫子仁以恐怖類型片打響名號，執導過《厲陰宅》、《奪魂鋸》、《陰兒房》等賣座系列，並於2018年憑藉《水行俠》全球狂收11.5億美金（約台幣361.9億元），成功晉升「十億美元導演俱樂部」。同時，他也是好萊塢炙手可熱的製片人之一。

柯麥隆先前接受《好萊塢報導者》專訪時曾表示，即便《阿凡達4》成行，他仍有高度可能親自執導，但會把更多日常拍攝工作交由第二攝製組分擔，而這樣的工作模式，早在拍攝《阿凡達：火與燼》時就已開始實踐。

柯麥隆指出：「我學會如何擴大第二攝製組的概念。第一集進行動作捕捉時，幾乎每一台虛擬攝影機都是我親自操作；到了第二集，我開始把部分工作交給虛擬第二組導演理查貝納漢以及其他團隊成員。當我已經清楚設定好場面調度與戲劇節奏後，完全可以把整段拍攝交出去，最後再回到剪接階段全面把關，這是有可能的。」

至於《阿凡達》是否會持續拍下去，柯麥隆也毫不諱言，關鍵仍在《阿凡達：火與燼》的票房表現。他坦言：「這部片有可能就是最後一集。我們或許會發現，《阿凡達3》的上映證明當今的觀影體驗已不如以往；也可能反過來證明，大銀幕的魅力依舊存在——只是只適用於特定類型的電影。現在就像擲硬幣一樣，要到一月中旬才會知道結果。」

《阿凡達：火與燼》在全球持續熱賣。（二十世紀影業提供）

目前《阿凡達：火與燼》的票房成績有目共睹，上映僅18天，全球票房便突破 10億美金（約台幣314.7億元），再次展現柯麥隆作品一貫驚人的長線續航力，北美市場表現也優於原先預期。因此，外界普遍認為，迪士尼幾乎不可能輕易讓這個屢破紀錄的王牌系列就此畫下句點。《阿凡達：火與燼》全台持續上映中。

