（快訊）重磅消息！古天樂確定和宣萱一同來台宣傳《尋秦記》

古天樂確定來台宣傳《尋秦記》。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《尋秦記》延續港劇經典，在港澳上映後氣勢如虹，稍早台灣發行片商華映娛樂於臉書宣布重磅消息！男主角兼監製古天樂確定將於8日率領率領女主角宣萱來台宣傳！這也是古天樂繼2014年《竊聽風雲3》後，相隔近12年再度為了電影來台，不過對比他當年在記者會笑嗆，「下次來台灣宣傳電影會是20年後」，已經早了不少。

回歸《尋秦記》飾演烏廷芳的宣萱也將來台宣傳。（華映提供）

電影集合古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等原班人馬一同演出，自12月31日在港澳上映以來票房成績連環報捷。踏入上映第四天，《尋秦記》票房再下一城，累計票房正式衝破3千萬大關，走勢相當凌厲。截至今天（3日）中午12時，港澳累計票房已達 3101萬港幣，成績亮眼。

古天樂（前排中）昨傳出生病住院，今天已回歸宣傳《尋秦記》。（滾動工作室提供）

此外，古天樂昨日因身體不適缺席部份佛山站路演活動，今天也隨即在深圳站行程中歸隊現身，精神回復不少之餘更不忘發揮幽默本色，他向觀眾笑言：「昨天古代有點事要處理，所以回去一下，現在搞定了就回來了。」更當場打趣補充：「今日就輪到林峯有事處理要回古代！」惹來全場笑聲，氣氛相當熱鬧。

《尋秦記》將於1月9日在台上映。

