自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（快訊）重磅消息！古天樂確定和宣萱一同來台宣傳《尋秦記》

古天樂確定來台宣傳《尋秦記》。（華映提供）古天樂確定來台宣傳《尋秦記》。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《尋秦記》延續港劇經典，在港澳上映後氣勢如虹，稍早台灣發行片商華映娛樂於臉書宣布重磅消息！男主角兼監製古天樂確定將於8日率領率領女主角宣萱來台宣傳！這也是古天樂繼2014年《竊聽風雲3》後，相隔近12年再度為了電影來台，不過對比他當年在記者會笑嗆，「下次來台灣宣傳電影會是20年後」，已經早了不少。

回歸《尋秦記》飾演烏廷芳的宣萱也將來台宣傳。（華映提供）回歸《尋秦記》飾演烏廷芳的宣萱也將來台宣傳。（華映提供）

電影集合古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等原班人馬一同演出，自12月31日在港澳上映以來票房成績連環報捷。踏入上映第四天，《尋秦記》票房再下一城，累計票房正式衝破3千萬大關，走勢相當凌厲。截至今天（3日）中午12時，港澳累計票房已達 3101萬港幣，成績亮眼。

古天樂（前排中）昨傳出生病住院，今天已回歸宣傳《尋秦記》。（滾動工作室提供）古天樂（前排中）昨傳出生病住院，今天已回歸宣傳《尋秦記》。（滾動工作室提供）

此外，古天樂昨日因身體不適缺席部份佛山站路演活動，今天也隨即在深圳站行程中歸隊現身，精神回復不少之餘更不忘發揮幽默本色，他向觀眾笑言：「昨天古代有點事要處理，所以回去一下，現在搞定了就回來了。」更當場打趣補充：「今日就輪到林峯有事處理要回古代！」惹來全場笑聲，氣氛相當熱鬧。

《尋秦記》將於1月9日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中