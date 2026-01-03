楊丞琳「胸前只有兩片布」 激裸美背變成這樣

楊丞琳演唱會造型性感。（樹與天空提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕楊丞琳出道25年啟動全新巡演「房間裡的大象」，兼任演唱會總策劃的她從節目、歌單、表演形式皆親力親為與團隊討論，前陣子她開刀後復健，因為休養胖了不少，所以開演前幾週積極飲控及運動，她自招開唱前就瘦了4公斤，「我每次看到工作人員吃雞排一些美食，都只能用『聞』的，聞香止飢！」

楊丞琳談到這次的演唱會，「每一次巡演都誠實反映當下的自己，符合自己當時的年紀與心境，並透過音樂與歌迷分享自己一路走來的心情。」楊丞琳以歌聲為門，打開那個「有且」僅有的房間，邀請所有人一起進入、傾聽及面對，走向下一段人生風景。

請繼續往下閱讀...

楊丞琳啟動全新巡演。（樹與天空提供）

楊丞琳以「房間的大象」比喻「人生中面對陰暗面及困難所背負的情緒重量」，並以此作演唱會音樂主題核心延伸。為此團隊重新改編逾39首經典金曲，演唱會分為「房間裡的大象」、「那頭大象原來是愛」、「這個房間裡 一直有你們」、「夥伴 比大象更有份量」、「是大象 也是初心」5大章節，相互串聯承先啟後。

楊丞琳大秀美背。（樹與天空提供）

楊丞琳更祭出「星辰繆思」、「霓裳女神」、「緋紅女伶」、「魅影歌姬」、「薰紫仙后」等華麗戰袍，其中一套辣到胸前只有兩片布，還激裸美背上陣，給足歌迷驚喜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法