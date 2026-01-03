青峰列中國主辦5大罪狀！遭出言威脅怒轟：寫進死亡筆記本

歌王吳青峰赴中國演唱，主辦單位狀況百出。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕蘇打綠主唱青峰日前受邀前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》演唱會嘉賓，原本是一段音樂人之間溫暖的跨年合作，卻因與主辦單位的溝通過程狀況百出，意外掀起討論。青峰於2日深夜在社群平台公開分享整段經歷，直言對接過程荒謬至極，並列出多項問題，語氣直率又帶著無奈。

青峰透露，原本跨年打算低調在家度過，但一接到齊豫的邀請便立刻答應，希望陪伴前輩站上舞台。然而，雙方一開始就約定嘉賓身分要保密，未料主辦單位卻在售票直播中提前曝光，甚至隨意從網路下載照片作為官方宣傳，讓他相當傻眼。

更讓青峰難以接受的是，負責對接的聯絡人態度強硬，甚至出現威脅語氣，導致他與團隊不敢再提供任何資料，最後只能自行處理機票與住宿。

演唱會結束後，青峰原本想分享舞台合影與粉絲交流，卻被告知「沒有拍到一張好的合照」，讓他哭笑不得，直言這樣的主辦安排實在大開眼界。他在貼文中以半開玩笑的方式吐槽，寫下「齊姊妳要是被綁架就眨眨眼」、「要把主辦寫進死亡筆記本」等語，引發網友熱議。

儘管幕後插曲不斷，青峰仍表示，能在舞台上與齊豫合唱〈幸福〉、〈一念之間－在水中〉等作品，對他而言依舊是難得而珍貴的經驗，貼文曝光後，網友紛紛替青峰抱不平，直呼主辦單位行徑誇張，也有人祝福他把所有不順留在過去。五月天主唱阿信也現身留言，簡單送上「新年順心，一切平安」。

