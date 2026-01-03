曾來台拍攝李宗瑞電影！香港「御用奸人」驚曝插喉管病床照

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「TVB御用奸人」之稱的港星陳少邦，2025年底接受一項骨科手術，消息曝光後引起不少粉絲關心。他近日在個人社交平台分享手術前後的影片，只見他躺在病床上，戴著手術帽，神情略顯疲憊，右手背插著靜脈注射的喉管（其實就是吊點滴），畫面讓人不免擔心他的身體狀況。

陳少邦曾來台拍攝改編李宗瑞事件的電影《有罪》。（資料照，記者胡舜翔攝）

陳少邦坦言，自己一直對這次手術感到相當恐懼，術前心情十分緊張，所幸手術進展順利，他也於事後報平安，形容原本令人害怕的過程並沒有想像中可怕，復原情況也比預期理想，讓他鬆了一口氣。

陳少邦曝光住院躺病床照。（翻攝自微博）

踏上康復之路，他特別感謝家人的陪伴與支持，直言太太鄭加盈和女兒Freya每天到醫院探望、為他打氣，是自己最大的力量來源，字裡行間流露滿滿感恩。

陳少邦躺病床照，右手背插著靜脈注射的喉管。（翻攝自微博）

陳少邦於1997年透過「校花校草選舉」踏入演藝圈，1999年加入TVB無綫電視第13期藝員訓練班，與林峯、楊茜堯（前名楊怡）等人同屆。出道多年，他憑藉鮮明外型與扎實演技，因多次在港劇中詮釋反派，形象深入民心，因此被觀眾封為「御用奸人」，也曾來台拍攝改編李宗瑞事件的電影《有罪》。

2016年陳少邦與澳門主播鄭加盈結婚，並於2021年迎來女兒，一家三口生活幸福穩定。

