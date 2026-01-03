趙麗穎空降《逍遙》！白衣黑化反派仙氣全開

趙麗穎驚喜演出《逍遙》，化身絕美反派「碎夢仙君」，實現10年前約定。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕譚松韻、侯明昊主演的愛奇藝奇幻仙俠劇《逍遙》，由《狂飆》導演徐紀周執導，邀來趙麗穎、金士傑驚喜客串，播出後引發討論。

金士傑在《逍遙》飾演人族代表 「天晟皇帝」。（愛奇藝國際站提供）

《逍遙》描述生性灑脫的人族少女「肖瑤」（譚松韻 飾）誤入神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王「紅燁」（侯明昊 飾）捲入一連串奇異案件。除了主演之間的情感糾葛，《逍遙》另一話題亮點是趙麗穎的驚喜加盟，她在劇中特別出演反派角色「碎夢仙君」，角色曾一心守護蒼生，卻因遭遇背叛逐漸黑化，神秘而危險。她身穿一襲白衣展現冷冽仙氣，「我想讓三界記住疼」等台詞也為劇情增添更多張力與懸念，老戲骨金士傑也受邀客串飾演「天晟皇帝」，為人族及妖族的衝突拉開序幕。

請繼續往下閱讀...

金士傑在《逍遙》飾演人族代表 「天晟皇帝」。（愛奇藝國際站提供）

趙麗穎驚喜演出《逍遙》，化身絕美反派「碎夢仙君」，實現10年前約定。（愛奇藝國際站提供）

在製作層面，《逍遙》的導演徐紀周延續其擅長的權謀敘事與人物刻畫，並將其融入奇幻世界觀之中，徐紀周透露，趙麗穎的加入源於兩人10年前拍攝《胭脂》時的約定，由於《逍遙》是他首次執導的古裝劇，趙麗穎得知後便主動相助，配合劇組延期開機，並在拍攝現場分享古裝拍攝經驗，展現十足義氣。特效與美學方面，萬妖谷場景融合石獅鎮宅、蜻蜓翅紗窗等傳統文化元素，並打造水下光影、雲海對決等具有電影質感的奇幻畫面，呈現出細膩的視覺層次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法