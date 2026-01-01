自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

畢書盡新年迎判決！遭舉大字報辱罵「厚顏無恥」 父罕現身護子還原真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕畢書盡2023年3度遭67歲鍾姓男子在北市西門町商圈、忠孝東路人行道擺放手寫大字報，公開辱罵「厚顏無恥」等字眼。台北地院昨（31日）依3個加重誹謗罪判處鍾男拘役共120天，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。新年收司法大禮，畢書盡父親畢福鬢也罕見露面，親自說明事件始末力挺兒子。

鍾姓男子當街舉著大字報，希望引起路人注意。（資料照，記者陳奕全攝）鍾姓男子當街舉著大字報，希望引起路人注意。（資料照，記者陳奕全攝）

鍾姓男子為畢福鬢工作上認識的朋友，卻在大字報中指控畢書盡「如今你功成名就，當初對我的承諾完全背棄！」實際所指即為「金錢問題」。鍾男自稱多年前引薦畢書盡來台發展，並受其父親畢福鬢請託代為照顧，當時約定可拿畢書盡10年所得的15%作為報酬，認為父子倆事後跳票，才會走上街頭陳情。

畢書盡（左）遭鍾男當街舉大字報辱罵，父親畢福鬢（右）出面護兒還原真相。（本報組合資料照）畢書盡（左）遭鍾男當街舉大字報辱罵，父親畢福鬢（右）出面護兒還原真相。（本報組合資料照）

對此，畢福鬢也親自出面反駁，表示當年自己人在中國，鍾男執意來台找畢書盡，自己其實「徹底反對」，然而鍾男僅協助照顧畢書盡約1年，期間房租由畢福鬢支付，鍾男的薪水則來自畢書盡。至於所謂的「承諾書」，畢福鬢指出，那是20多年前，鍾男要求當時尚未成年的畢書盡簽名，內容涉及每月給付15%利潤，但畢書盡是在不清楚狀況下簽署，如今事隔多年被追討金錢，畢書盡並不接受。

檢方認定，鍾姓男子主張屬於民事糾紛範疇，卻以大字報方式公開指控，內容帶有恐嚇、侮辱意味，到案後也未展現悔意或取得對方諒解，因此依3個加重誹謗罪判處拘役120日，得易科罰金12萬元。對此，畢書盡透過所屬經紀公司簡短回應「一切交給司法處理，謝謝關心。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中