畢書盡新年迎判決！遭舉大字報辱罵「厚顏無恥」 父罕現身護子還原真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕畢書盡2023年3度遭67歲鍾姓男子在北市西門町商圈、忠孝東路人行道擺放手寫大字報，公開辱罵「厚顏無恥」等字眼。台北地院昨（31日）依3個加重誹謗罪判處鍾男拘役共120天，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。新年收司法大禮，畢書盡父親畢福鬢也罕見露面，親自說明事件始末力挺兒子。

鍾姓男子當街舉著大字報，希望引起路人注意。（資料照，記者陳奕全攝）

鍾姓男子為畢福鬢工作上認識的朋友，卻在大字報中指控畢書盡「如今你功成名就，當初對我的承諾完全背棄！」實際所指即為「金錢問題」。鍾男自稱多年前引薦畢書盡來台發展，並受其父親畢福鬢請託代為照顧，當時約定可拿畢書盡10年所得的15%作為報酬，認為父子倆事後跳票，才會走上街頭陳情。

請繼續往下閱讀...

畢書盡（左）遭鍾男當街舉大字報辱罵，父親畢福鬢（右）出面護兒還原真相。（本報組合資料照）

對此，畢福鬢也親自出面反駁，表示當年自己人在中國，鍾男執意來台找畢書盡，自己其實「徹底反對」，然而鍾男僅協助照顧畢書盡約1年，期間房租由畢福鬢支付，鍾男的薪水則來自畢書盡。至於所謂的「承諾書」，畢福鬢指出，那是20多年前，鍾男要求當時尚未成年的畢書盡簽名，內容涉及每月給付15%利潤，但畢書盡是在不清楚狀況下簽署，如今事隔多年被追討金錢，畢書盡並不接受。

檢方認定，鍾姓男子主張屬於民事糾紛範疇，卻以大字報方式公開指控，內容帶有恐嚇、侮辱意味，到案後也未展現悔意或取得對方諒解，因此依3個加重誹謗罪判處拘役120日，得易科罰金12萬元。對此，畢書盡透過所屬經紀公司簡短回應「一切交給司法處理，謝謝關心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法