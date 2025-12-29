決戰最高法院！黃子佼涉兒少法輕判緩刑 高院今傳黃召開限制出境庭訊

〔記者楊國文／台北報導〕決戰最高法院！藝人黃子佼因收藏2845部兒少性影像片，共有47位被害人，一審依兒少法判刑8月，但上訴後，高等法院考量黃已和37名被害人和解並賠償，依違反個資法輕判1年6月、緩刑4年，高檢署認為，黃子佼的犯行危害兒童及少年身心健全發展甚鉅，不宜宣告緩刑，日前上訴三審；高等法院審酌黃子佼遭限制出境、出海期限將於明年元旦屆滿，今上午10時30分傳喚他到庭，決定是否繼續限制出境8個月。

黃子佼涉兒少法遭判緩刑。（資料照）

高院認定黃子佼觸犯持有兒少性影像罪，一審被判刑8月，考量其身分、經濟能力、犯罪的惡性、逃亡的可能性，及長年以來，多次往返中國、香港、日本等地，今年5月2日裁定黃以50萬元交保、限制出境、出海8個月，由於黃的限境處分將於明年1月1日屆滿，因此今傳喚黃到庭訊問。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者17歲，且黃無悔意，將他將他依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。此外，北檢另查出黃非法持有12名兒少、共586部性影像片，起訴移請高院併案審理，被害人增至47人之多。

高等法院審理時，黃承認持有兒少性影像片，但辯稱下載時不知道被害人有未成年人，未侵害個資。高院審酌黃不僅和一審判刑的35人全部達成和解，亦和併案審理的2人亦和解，並已賠償完畢，輕判黃1年6月、緩刑4年。

不過，高檢署收到判決書後研議認為，黃子佼的犯行對兒少身心健全發展侵害甚鉅，不宜宣告緩刑，高院僅以黃與一半以上被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當的違法，本月24日上訴最法院。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

