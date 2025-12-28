趙正平被爆酒醉失控 拿椅狠砸主持人

趙正平被爆酒後拿椅砸主持人。（中天提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人趙正萍日前上「綜藝OK啦」節目通告，內容談論「通告費排名大比拚」，藝人趙正平覺得應該很少藝人的通告費能比他高：「收視率在哪，酬勞就在哪，我如果狀況不好的話，也不會一路到現在15年，我創造多少高收視率啊，我肯定是第一，這還用講嗎？」不料竟被同場來賓梁赫群吐槽，並且爆料趙正平酒後失控，拿摺疊椅砸人。

趙正平在節目中談論，覺得應該很少藝人的通告費能比他高，同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費，並且表示「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，隨即抖出趙正平曾在錄影時酒醉失控「以前大家覺得趙哥不夠High時，會給他一小杯威士忌，結果誰知道他後來越喝越大，喝到最後事情發生，他拿折疊椅砸主持人！」

梁赫群笑稱被砸的苦主就是他。（中天提供）

趙正平一聽立刻反駁「你們相信梁赫群的鬼話嗎？」梁赫群則氣憤地說：「當然相信啊！因為那個主持人就是我！，梁赫群加碼爆料稱「後來製作單位就不敢再給他喝，而且我們跟美食節目共用一個棚，阿基師做菜的料理米酒也是他喝的。」

一旁的蘿莉塔也作證：「上次我跟趙哥去錄節目，看到趙哥去拿米酒開始灌，還說『喝一點沒關係，做菜用兩滴而已』。」趙正平則說明「因為那個品牌的米酒我沒有喝過，想喝喝看它跟一般的米酒差在哪。」一連串討論引起話題。

