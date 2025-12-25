自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉冠廷結婚崩潰！網好有共鳴：婚禮是辦給爸媽的

《雙囍》正式海報。（水花電影提供）《雙囍》正式海報。（水花電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《雙囍》今天（25日）釋出正式預告與正式海報，《雙囍》正式海報視覺以婚宴會場內的合照營造出濃厚喜慶氛圍，由劉冠廷、余香凝飾演的新人甜蜜領軍，兩人頭靠著頭、笑容燦爛，與楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙眾人相依合影，融洽氣氛的大合照背後，藏著不少歡笑與淚水。

《雙囍》中混亂的婚禮讓新娘余香凝精疲力盡。（水花電影提供）《雙囍》中混亂的婚禮讓新娘余香凝精疲力盡。（水花電影提供）

導演許承傑繼《孤味》後，再次深入家庭情感核心，推出動人新作《雙囍》，正式預告開頭男主角劉冠廷飾演的新郎「高庭生」，面對兩場婚禮同時舉辦焦慮到躲在廁所內複誦一整天的行程，直到被婚顧9m88與伴郎蔡凡熙從廁所內拖出，強迫他應對一整天的崩潰行程。劉冠廷不光要面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，更有對於時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力，一連串的多方威脅與挑戰，讓新娘余香凝忍不住質問：「今天我們結婚啊，不應該是最開心的嗎？」

劉冠廷在《雙囍》中吐出心聲「沒一場婚禮是屬於我們的」，道出許多新人結婚心聲。（水花電影提供）劉冠廷在《雙囍》中吐出心聲「沒一場婚禮是屬於我們的」，道出許多新人結婚心聲。（水花電影提供）

承受巨大壓力的劉冠廷也終於在婚禮上疲憊地說出：「今天本來應該是我跟黛玲（余香凝 飾）最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」兩位新人在預告中袒露的真心話，讓許多觀眾表示共感，直呼：「婚禮當天爸媽和親戚根本才是真正的主角」、「看到預告婚禮的PTSD又上來了」、「太真實了！根本就是本人經歷」。《雙囍》將於明年2月17日大年初一上映，

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中