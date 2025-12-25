自由電子報
娛樂 最新消息

《女王偵訊室》正式畢業！天海祐希一句話逼哭鐵粉

天海祐希主演日劇《女王偵訊室》正式畫下句點。（friDay影音提供）天海祐希主演日劇《女王偵訊室》正式畫下句點。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕由天海祐希坐鎮主演的日劇《女王偵訊室》歷經五季洗鍊後，正式以劇場版為這段漫長旅程畫下句點，也被視為獻給鐵粉的一封「感謝信」。

「如果沒有大家，我今天不可能站在這裡。」天海祐希在宣傳場合的一句話，直接戳中老粉心臟。她坦言，這不是一條順風順水的路——每一季、每一集，都是團隊一次次咬牙完成的成果。

她飾演的「真壁有希子」不靠追逐、不靠爆破，只憑一張桌子、一雙眼神，把嫌疑人一步步逼進真相死角，也讓這個角色成為觀眾心中「最冷靜、也最溫柔」的存在。

《女王偵訊室》第五季海報。（friDay影音提供）《女王偵訊室》第五季海報。（friDay影音提供）

其實電影版原本預計2023年就要上映，卻因飾演首相角色的演員捲入風波，被迫全面調整。製作團隊最後找來石丸幹二接棒，重新補拍關鍵戲份，才讓作品得以完整誕生。

天海祐希也不諱言，正因為走過這段波折，她更希望觀眾能走進戲院，「親眼見證《女王偵訊室》的最後時刻」。

為替完結篇造勢，劇組直接把劇中使用的偵訊桌椅搬到舞台上，現場抽籤決定誰來偵訊、誰被偵訊，再拿觀眾事前投稿的問題即時發問。

題目一出，全場笑聲不斷。有人告白：「太喜歡天海小姐了，害我交不到男朋友怎麼辦？」也有人對戲中默契滿分的搭檔組合拋出靈魂拷問，讓演員們當場破功，成為宣傳活動最大亮點。

《女王偵訊室》第5季已於friDay影音全集上架，劇場版則成為這段傳奇最終章。

