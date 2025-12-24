還沒3月先哭一波！《冠軍之路》點燃Team Taiwan

紀錄片《冠軍之路》昨盛大舉行首映會，眾多貴賓到場力挺。（牽猴子提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕棒球迷熱血還沒退燒！紀錄片《冠軍之路》不只搶下明年電影片單頭香，也在世界棒球經典賽將3月開打前，率先替全台暖機「棒球魂」。

電影前晚在大直美麗華首映，現場彷彿縮小版球場；曾在12強賽上演「再見雙殺」、替比賽畫下完美句點的朱育賢也到場力挺，這回還帶著家人一起進戲院觀影。

請繼續往下閱讀...

朱育賢感性表示，這次不只是回顧自己的高光時刻，更希望讓孩子知道，「爸爸走過的每一步，其實家人都一直在參與。」一句話讓不少人紅了眼眶。

紀錄片《冠軍之路》昨盛大舉行首映會，眾多貴賓到場力挺。（牽猴子提供）

首映會氣氛一路高漲，樂天桃猿人氣推進隊長籃籃現身站台後，直接把戲院變成應援區。她看完電影後信心滿滿喊話：「突然覺得明年經典賽好像真的有機會，不管對手是大谷翔平還是山本由伸！」還帶領全場連喊6次「We are！Team Taiwan」，吼聲震天。

除了球員與應援女神，現場也集結政商與體育界重量級來賓，包括導演龍男以撒克凡亞思、監製張永昌，以及文化部、運動部與中職相關代表都到場祝賀。出品人威剛科技董事長陳立白更笑說，為了這部片開的會，比記憶體缺貨時還多。

《冠軍之路》定檔消息曝光後，早在社群引爆討論，不少球迷直言「光看預告就快撐不住」，也有人笑說這會是「一堆大男人在戲院集體落淚」的最佳場合。《冠軍之路》於2026年1月1日全台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法