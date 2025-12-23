影評轟《角頭》割韭菜 高捷動怒反擊「胡說八道」：已封殺了

《叫我驅魔男神》媒體聯訪 左起懷秋、游禮、徐順理、高捷、陳玫君、吳震亞。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕高捷今（23）出席台印合拍片《叫我驅魔男神》訪問，被問先前有影評人砲轟《角頭－鬥陣欸》「割韭菜」一事。高捷火力全開，直接替創作團隊發聲，一席話掀起熱烈討論。

高捷今出席台印合拍片《叫我驅魔男神》訪問。（記者潘少棠攝）

高捷直言，電影本來就是藝術創作，「台灣市場已經這麼辛苦了，真的需要多一點鼓勵，而不是一直講風涼話。」他語氣沉重卻誠懇的表示，每一部電影背後，都是無數人的心血堆疊。對於部分自稱「影評人」卻動輒撂重話，高捷更毫不客氣的反問：「什麼叫影評？他說他是影評人，我甚至不知道他是誰，憑什麼一句話就否定所有人的努力？」

高捷忍不住替作品說話，強調觀眾的反應才是最真實的回饋，「現在收視、票房、討論度都擺在那，觀眾喜歡、看得開心，這就是創作存在的意義。」他不滿有人把社會亂象全怪到電影頭上，直言這種說法根本是「胡說八道」，更語重心長說：「如果連創作都不能被善待，那這個環境只會越來越糟。」

高捷火力全開，替《角頭－鬥陣欸》創作團隊發聲。（記者潘少棠攝）

話說到激動處，高捷更直接表態：「那個人我已經封鎖（封殺）了。」也補充自己並非拒絕批評，而是「任何有建設性的批評，我都願意接受」，只是無謂的抹黑與情緒性攻擊，對創作毫無幫助。

回到新片《叫我驅魔男神》，高捷語氣輕快不少，笑說自己看完全片其實「滿驚喜的」，特效表現比預期好，「這點我給加分。」他也不忘點名誇讚張懷秋的演出依舊穩定又有存在感，「大家都很稱職，該到位的都有做到。」

