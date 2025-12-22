自由電子報
娛樂 最新消息

前主播張靖玲錯失9次改善機會 T台緊咬一原則

前主播張靖玲捲入宮鬥被解雇，此事件餘波盪漾至今仍未平息。（翻攝自臉書）前主播張靖玲捲入宮鬥被解雇，此事件餘波盪漾至今仍未平息。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「主播宮鬥劇」再成焦點，TVBS古姓女主播控訴被同事職場霸凌，遭點名的前主播張靖玲，因公司依職場不法侵害調查結果將其調任資深文字記者，後續又因拒赴新職、累積多次違規而遭解僱。

張靖玲不服接連提告，主張調職與解僱程序失當、刻意隱瞞懲戒理由，導致其誤判救濟方向並身心受創，請求賠償百萬元。士林地方法院審理後認為，調職及解僱均屬合法人事裁量，且名譽與表意自由部分已逾2年時效，判決敗訴，今（22）日又爆出張靖玲遭八旬老母指控不孝、盜取房屋權狀，更在家中堆雜物阻礙進出爭議。

《鏡週刊》報導，T台當時對主播風水宮鬥調查，請張靖玲簽下「職場行為改善書」，但她拒絕，公司只好將她調職成資深文字記者，薪水維持6萬餘元，但她以要照顧母親等理由，不接受調職，竟以打卡不執行記者工作當作回應，也因此遭公司以曠職記大過開除，張靖玲後來提告要求TVBS賠償100萬元及復職。

報導指出，法官認定T台並非立即把張靖玲開除，後來張靖玲調職目的是將她與古彩彥隔開，且打卡不等於執行勞務，若有打卡沒執行職務也算是「曠職」，公司9度給張靖玲機會都未獲善意回應後將張解僱，法官認為並未違法。

相關新聞：前主播張靖玲掀宮鬥被開除提告敗訴 再爆忤逆母爭家產

