自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

導演蕭雅全疑偷刪道歉文 神隱半年首發聲

蕭雅全曾以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演。（資料照，記者陳逸寬攝）蕭雅全曾以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕導演陳蔚爾6月發文控訴以《老狐狸》獲金馬獎最佳導演獎的知名導演蕭雅全曾對她性騷擾，事件爆出後，蕭雅全火速透過臉書粉專道歉，並宣布停工。

事隔半年，蕭雅全個人臉書被發現悄悄刪除道歉文，昨（20）日他歡度58歲生日，更在爆出性騷擾風波後首度發文，針對台北車站、中山商圈發生無差別攻擊事件有感而發，感嘆世事無常，同時罕見透露近況。

蕭雅全表示，這段時間回到最純粹創作狀態，辭去一齣影集的導演與數部電影、短片監製工作，並婉拒部分評審邀約、廣告合作，但隻字未提性騷擾爭議，一句「多說無益，我相信時間，時間會讓一切變清晰，只需靜待」，流露對人生高低起伏的深刻體悟。

今年6月蕭雅全發文道歉稱：「被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。」表示因個人因素而讓其他工作者遭受波及，因此決定停工，「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」他當時發文，如今已被刪除。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中