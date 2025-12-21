導演蕭雅全疑偷刪道歉文 神隱半年首發聲

蕭雅全曾以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕導演陳蔚爾6月發文控訴以《老狐狸》獲金馬獎最佳導演獎的知名導演蕭雅全曾對她性騷擾，事件爆出後，蕭雅全火速透過臉書粉專道歉，並宣布停工。

事隔半年，蕭雅全個人臉書被發現悄悄刪除道歉文，昨（20）日他歡度58歲生日，更在爆出性騷擾風波後首度發文，針對台北車站、中山商圈發生無差別攻擊事件有感而發，感嘆世事無常，同時罕見透露近況。

蕭雅全表示，這段時間回到最純粹創作狀態，辭去一齣影集的導演與數部電影、短片監製工作，並婉拒部分評審邀約、廣告合作，但隻字未提性騷擾爭議，一句「多說無益，我相信時間，時間會讓一切變清晰，只需靜待」，流露對人生高低起伏的深刻體悟。

今年6月蕭雅全發文道歉稱：「被我的私慾造成傷害的陳蔚爾導演、家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾，我很抱歉，對不起。」表示因個人因素而讓其他工作者遭受波及，因此決定停工，「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」他當時發文，如今已被刪除。

