蔡康永罕露面爆瘦一圈！鬆口小S近況 曝私下相處「竟被羞辱」

蔡康永今日參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡康永今（19）日參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動，這次露面身形瘦了許多，他笑回確實受了很多，不過看起來氣色頗佳，被問到小S近況，蔡康永說與對方都有保持聯絡，很開心看到她漸漸重心回到軌道上。

蔡康永與小S一直都有保持聯絡。（記者陳奕全攝）

蔡康永與小S一直都有保持聯絡，也說希望可以讓她持續的步在生活軌道上，重回原本的生活，蔡康永也分享之前他辦展覽，小S特地送上花籃和大卡片，當時有美國來的年輕旅客想買下小S的卡片，蔡康永直呼這根本是在羞辱，最後則是以買下蔡康永的畫送小S卡片成交，「最近他們把卡片裱框掛在牆上、發到社群上，不過我的畫他們就沒掛上了，S有看到她很開心。」

請繼續往下閱讀...

而日前小S拿下金鐘節目主持人獎，S媽開箱金鐘獎座臉上洋溢幸福、快樂表情，蔡康永也說看了很開心，覺得S媽能被這個獎鼓勵到太好了，他有感而發表示：「我們悲傷的時候，做熱愛的事能分散悲傷」。

蔡康永為富邦美術館與法國瑪格基金會聯手打造的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展錄製語音導覽。（記者陳奕全攝）

知名主持蔡康永為富邦美術館與法國瑪格基金會聯手打造的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展錄製語音導覽。他分享心得，提議大家看展時可以將感受放在研究前，感受與作品的共鳴，「可以把他們想成依然活在我們身邊的人來看待，把他們當做是活著、突然跑來台北的藝術家，當然在看的過程你還是會知道他們有多貴。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法