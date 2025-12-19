自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡康永罕露面爆瘦一圈！鬆口小S近況 曝私下相處「竟被羞辱」

蔡康永今日參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動。（記者陳奕全攝）蔡康永今日參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡康永今（19）日參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動，這次露面身形瘦了許多，他笑回確實受了很多，不過看起來氣色頗佳，被問到小S近況，蔡康永說與對方都有保持聯絡，很開心看到她漸漸重心回到軌道上。

蔡康永與小S一直都有保持聯絡。（記者陳奕全攝）蔡康永與小S一直都有保持聯絡。（記者陳奕全攝）

蔡康永與小S一直都有保持聯絡，也說希望可以讓她持續的步在生活軌道上，重回原本的生活，蔡康永也分享之前他辦展覽，小S特地送上花籃和大卡片，當時有美國來的年輕旅客想買下小S的卡片，蔡康永直呼這根本是在羞辱，最後則是以買下蔡康永的畫送小S卡片成交，「最近他們把卡片裱框掛在牆上、發到社群上，不過我的畫他們就沒掛上了，S有看到她很開心。」

而日前小S拿下金鐘節目主持人獎，S媽開箱金鐘獎座臉上洋溢幸福、快樂表情，蔡康永也說看了很開心，覺得S媽能被這個獎鼓勵到太好了，他有感而發表示：「我們悲傷的時候，做熱愛的事能分散悲傷」。

蔡康永為富邦美術館與法國瑪格基金會聯手打造的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展錄製語音導覽。（記者陳奕全攝）蔡康永為富邦美術館與法國瑪格基金會聯手打造的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展錄製語音導覽。（記者陳奕全攝）

知名主持蔡康永為富邦美術館與法國瑪格基金會聯手打造的「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展錄製語音導覽。他分享心得，提議大家看展時可以將感受放在研究前，感受與作品的共鳴，「可以把他們想成依然活在我們身邊的人來看待，把他們當做是活著、突然跑來台北的藝術家，當然在看的過程你還是會知道他們有多貴。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中