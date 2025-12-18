自由電子報
娛樂 最新消息

米可白摯愛胃癌離世 「骨灰放玄關」爆哭到走不出來

米可白很想念愛犬錢錢。（資料照，記者胡舜翔攝）米可白很想念愛犬錢錢。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白飼養13年的愛犬「錢錢」今年7月因胃癌離世，她昨晚出席民視《好運來》殺青宴時，談起愛犬離別仍難掩哀傷，透露至今仍將「錢錢」的骨灰安放在家中玄關，正打算買一盆七里香，為愛犬進行寵物盆葬。然而為何是七里香？她解釋七里香常被用於寵物盆葬，將毛孩的骨灰妥善放入防水容器，再與盆栽一同安置，讓牠以另一種形式長伴左右。

米可白說，直到現在還沒有夢見過「錢錢」，但腦海裡卻不時浮現牠在自己懷裡離開的畫面，那一刻始終深深刻在心裡。她相信「錢錢」已經到了天國那個很好的地方，而這份確信，也成了她受洗、信仰上帝的重要原因。

外界總認為是男友孫綻的「愛情力量」影響了她，但米可白連忙澄清：「不是！真的不是！」她坦言，自己一開始只是跟著去教會聽講道，其實並沒有那麼相信，直到阿姨曾提過一句話：「如果看到彩虹，就代表狗狗已經過了天國。」

米可白在殺青宴上分享錢錢離世後的心情。（民視提供）米可白在殺青宴上分享錢錢離世後的心情。（民視提供）

那段時間「錢錢」離世後的日子對她而言幾乎是崩潰的。她形容自己每天都在哭，睡前哭、醒來哭，連工作時都會躲到角落偷偷落淚，只希望愛犬能在另一個世界過得好。某天，她鼓起勇氣向主祈求：「可不可以讓我看到彩虹？」隔天好友阿諾開車上橋時真的看見彩虹，還隨手拍下傳給她，而對方事前完全不知情。那一刻，她感動到說不出話，也因此真正走進信仰。

此外，談到近期苗栗縣「人人犬舍」爆出違法替犬隻割聲帶等爭議，米可白也持續為流浪動物發聲，甚至公開質疑縣長態度消極。如今傳出涉案獸醫將被移送法辦，她感慨表示：「犬舍的事情真的很謝謝大家幫我分享，那些毛小孩真的很辛苦。」她心疼指出有些狗早已超過適合繁殖的年紀，卻仍被迫不斷生育，甚至還遭到割舌、傷害，「最近聽說那位獸醫要被移送法辦，真的很棒。」

