娛樂 最新消息

胡瓜確定不續約《大集合》 班底賴慧如露面曝光溫情喊話

李國超、高欣欣愛情長跑20年，今迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。（記者胡舜翔攝）李國超、高欣欣愛情長跑20年，今迎來結婚5週年，特別補辦銀髮婚宴與親友分享喜悅。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕高欣欣與李國超愛情長跑超過20年，2020年12月12日登記結婚，今在維多麗亞酒店席開38桌補辦婚禮，賓客雲集。賴慧如和老公劉家銘一起現身，祝福新人永浴愛河、天天開心，且賴慧如是《綜藝大集合》的主持群之一，恰巧胡瓜今投震撼彈說不續約，主持到1月31日，賴慧如傻眼說不知道這件事，胡瓜沒先跟主持群說，但溫情喊話胡瓜：「只知道他合約到1月31日，我們會盡力挽留，知道他一定會回來的！」

賴慧如（左）和老公劉家銘一起現身。（記者胡舜翔攝）賴慧如（左）和老公劉家銘一起現身。（記者胡舜翔攝）

Gino（左）和林柏妤擔任婚禮主持人。（記者胡舜翔攝）Gino（左）和林柏妤擔任婚禮主持人。（記者胡舜翔攝）

Gino和林柏妤擔任婚禮主持人，兩人一起合照時，Gino先自肥：「其實很多人覺得是我們兩個結婚吧。」後來他提到他們其實已經兩年沒見面，是為了這場婚禮，一個半月前才見面、培養默契。而Gino之前說眼睛罹患是「乾燥症（修格蘭氏症）」，要去動刀，今他說已經慢慢適應中，「很多人也被乾燥症困擾，但都以為乾眼症」，希望透過自己的案例讓大夥更瞭解疾病。

李㼈現身出席婚禮。（記者胡舜翔攝）李㼈現身出席婚禮。（記者胡舜翔攝）

馬妞現身出席婚禮。（記者胡舜翔攝）馬妞現身出席婚禮。（記者胡舜翔攝）

高群先前在《好運來》和高欣欣飾演夫妻，開玩笑喊要來搶婚。（記者胡舜翔攝）高群先前在《好運來》和高欣欣飾演夫妻，開玩笑喊要來搶婚。（記者胡舜翔攝）

另外，李㼈、馬妞和高群以及方馨、周遊、李朝永夫妻檔都現身出席婚禮。高群說先前在《好運來》和高欣欣飾演夫妻，開玩笑喊：「我要來搶婚！」而方馨為唐美雲歌仔戲團旗艦影集《鳩摩羅什‧千年一譯》剃光頭，今戴上假髮現身，她笑說：「這是鳳姐（陳美鳳）代言的假髮，很多人都說我戴起來很像鳳姐。」

方馨今戴上假髮現身，笑說自己神似陳美鳳。（記者胡舜翔攝）方馨今戴上假髮現身，笑說自己神似陳美鳳。（記者胡舜翔攝）

周遊（左）再度以百萬穿搭華麗現身，右為老公李朝永。（記者胡舜翔攝）周遊（左）再度以百萬穿搭華麗現身，右為老公李朝永。（記者胡舜翔攝）

而周遊再度以百萬穿搭華麗現身，她和李朝永夫妻檔在銀髮婚禮上依舊被拱親一下，周遊樂呵呵說：「國超很乖，以前拍我的戲，都會端椅子、倒水。」並提到李國超和兒子馮凱很麻吉，今天馮凱忙著拍新戲《豆腐媽媽》無法到場，她代替兒子包了2萬元紅包。

周遊和李朝永依舊被拱親一下。（記者胡舜翔攝）周遊和李朝永依舊被拱親一下。（記者胡舜翔攝）

