《中文怪物》咪蕾明年有望結婚！擇偶標準曝光台男大勝

韓籍YouTuber咪蕾和融融出席八大綜合台《自由的旅行者》第二季首播記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓籍YouTuber咪蕾近來參加《中文怪物》，因外型神似女團Aespa成員Giselle人氣飆升，她入主八大綜合台《自由的旅行者》第二季，與融融展開韓國自駕遊，今（18）兩人出席首播記者會，她透露與交往5年的男友已進入見家長階段，明年「有可能結婚」，但台韓文化差異也讓她感受到不小壓力。

咪蕾說自己1996年出生，今年30歲，過去曾嚮往28歲早點結婚、生小孩，想當年輕媽媽推著娃娃車被「她是媽媽嗎？歐膩吧？」但隨著工作越來越忙，人生節奏也逐漸調整，「現在真的沒有那麼多時間想這些事了。」

咪蕾鬆口與交往5年男友已進入見家長階段。（記者胡舜翔攝）

她近來帶交往5年的台灣男友回韓，雙方家庭正式見面，談到台韓文化差異，咪蕾形容：「韓國談結婚真的很像在開會。」不只氣氛嚴肅，還會討論很多現實層面的問題，甚至有種「在比誰比較厲害」的感覺；相較之下，台灣的家庭氛圍就輕鬆許多，「台灣人真的很熱情。」

至於媽媽對她感情選擇的看法，咪蕾笑說，媽媽一開始常唸她「為什麼要交台灣男生？」，直到發現台灣男生會煮早餐，態度立刻軟化，「她就說喔！不錯。」要會做早餐也是咪蕾的重要擇偶標準，問及原因，她說因為韓國人習慣在家吃。

目前與男友剛開始同居生活，咪蕾坦言多少有些壓力，但也樂觀看待，「不管是韓式料理、早午餐，甚至血腸都可以，有努力就好。」她也直言，男友個性比較木訥、冷靜，反而能「抓得住」個性較活潑的自己，雙方已有默契，朝人生下一階段前進。

