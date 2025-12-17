兩個都不好惹！韓韶禧首碰全鐘瑞《末路雙嬌》殺氣外露

韓韶禧（左）與全鐘瑞在《末路雙嬌》為了更好的生活，鋌而走險走上竊盜之路。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國年度話題犯罪電影《末路雙嬌》昨（16）在首爾舉行發布會，雙女主角韓韶禧、全鐘瑞首度合體亮相就火力全開，被外界形容是「同世代最狠的一次正面交鋒」。導演李煥更毫不掩飾的直言：「這部電影非她們不可。」

《末路雙嬌》描述兩名生活在都市底層的好友，為了翻轉人生鋌而走險，偷走黑錢與金條，卻一步步逼近死亡邊緣。這也是韓韶禧首度擔綱商業電影女主角，她坦言心情既期待又緊張：「想到所有的一切都被裝進這部作品裡，真的會顫抖，但也很好奇觀眾會怎麼看。」

請繼續往下閱讀...

韓韶禧在片中飾演夜晚聲色場所的王牌角色。（采昌提供）

韓韶禧盛讚全鐘瑞的投入程度，直言：「在片中我幾乎看不到她原本的樣子，那代表她真的完全消化了角色。」全鐘瑞則表示，得知能與韓韶禧合作時立刻點頭答應：「這種電影，和同齡演員一起拍的機會真的不多。」她透露，拍攝期間天氣寒冷、動作戲密集，「但韶禧總是衝在最前面，毫不猶豫投入，這點讓我非常佩服。」

全鐘瑞在片中詮釋以瘋狂駕駛技術維生，最後為了黑錢鋌而走險的角色。（采昌提供）

全鐘瑞笑說私下兩人早已成為朋友：「她會畫畫，還送我畫，是一個我身邊很少見、很特別的人。」

除了雙女主話題爆表，其他卡司也一個比一個拚命，像是金新綠坦言一度因角色過於兇狠而婉拒演出，最終仍被作品挑戰性與演員陣容說服；鄭英珠為詮釋冷血解決者，直接剃光頭上陣，拍完還自嘲：「剃得真好。」

女團OH MY GIRL成員YooA這次挑戰人生第一次「人妻角色」，還是握有關鍵情報的反派之妻，她透露，導演一句話直接打中她：「他說需要一種『新鮮的背叛感』，那一刻我就想演了。」《末路雙嬌》將於明年1月30日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法