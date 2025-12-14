自由電子報
娛樂 電視

桂綸鎂紐西蘭突爆「我懷孕了」 挺肚走不動畫面曝

〔記者傅茗渝／台北報導〕上週完成紐西蘭南島奧努酷任務後，公視實境節目《出去一下 WHAT A TRIP》今（14）日迎來感傷離別時刻。陳柏霖、YELLOW黃宣、桂綸鎂、陳妤，以及泰國人氣男神CP Mile、Apo，在旅程中建立深厚情誼，面對即將分道揚鑣，現場瀰漫不捨氣氛。繼續尋寶冒險的陳柏霖、黃宣與桂綸鎂則再度飛回北島，展開全新行程，體驗紐西蘭奇異果果農的一日生活。

黃宣（後排左起）、陳柏霖、桂綸鎂、Mile和陳妤（前排左）、Apo在紐西蘭建立好感情。（出去一下提供）黃宣（後排左起）、陳柏霖、桂綸鎂、Mile和陳妤（前排左）、Apo在紐西蘭建立好感情。（出去一下提供）

在南島朝夕相處的日子，讓眾人培養出如家人般的情感。Apo感性表示，陳柏霖就像大家的大哥，總是細心照顧每個人，溫暖又懂得感恩；Mile則形容黃宣與Apo同樣充滿能量與熱情，甚至笑說很難分出兩人誰更有活力。陳柏霖與黃宣也經常關心團隊的身心狀況，讓旅程始終保持溫馨氛圍，Apo感動直呼：「這是我去過這麼多國家以來，最棒的一次旅行，你們是我遇過最好的家人。」

陳柏槑（左）與桂綸鎂有著23年的好交情。（出去一下提供）陳柏槑（左）與桂綸鎂有著23年的好交情。（出去一下提供）

陳妤也趁著離別時刻向陳柏霖與桂綸鎂深情告白，透露《藍色大門》是自己最喜愛的電影之一，能親眼見到兩位偶像讓她感動不已，更坦言因為桂綸鎂才萌生成為演員的夢想。聽到告白後，桂綸鎂立刻上前擁抱陳妤，場面溫暖動人。眾人以毛利族「MA-TE-WA（未來見）」互道祝福，送別 Mile、Apo 與陳妤踏上歸途。

送別夥伴後，陳柏霖、黃宣與桂綸鎂前往北島陶朗加，深入奇異果果園，體驗紐西蘭果農日常。三人換上採收裝備，親手摘取即將出口到世界各地的Zespri黃金奇異果，過程中不僅要戴上手套、輕拿輕放，還得遵守嚴格的品質規範，從外觀到比例都一絲不苟，也讓眾人見識到友善環境栽種背後的用心。

柏霖（左起）、桂綸鎂、黃宣很開心摘了一堆奇異果。（出去一下提供）柏霖（左起）、桂綸鎂、黃宣很開心摘了一堆奇異果。（出去一下提供）

熟悉流程後，三人展開摘果小競賽，比速度也比品質。桂綸鎂因手小而緊張，黃宣則信心滿滿，自誇「我是最棒的！」過程中桂綸鎂不慎碰傷一顆奇異果，連忙向果實道歉，陳柏霖乾脆一口吃下「湮滅證據」，笑翻全場。隨著採收袋越來越重，桂綸鎂忍不住哀號：「我好像懷孕了，重到快走不動。」最終由黃宣奪冠，得意自封「P.O.K.（Prince of Kiwi）奇異果王子」。

桂綸鎂全副武裝摘奇異果。（出去一下提供）桂綸鎂全副武裝摘奇異果。（出去一下提供）

果園裡還藏有金幣任務，三人在一望無際的果樹間尋寶，甚至意外發現混在其中的金幣巧克力。最後一枚金幣遲遲未現身，黃宣索性放棄大啖巧克力，桂綸鎂則躺在草地上享受陽光，唯有陳柏霖不輕言放棄持續搜尋，直到桂綸鎂突然在果園中奔跑，讓眾人笑問：「是吃太多奇異果嗨了嗎？」

陳柏霖、黃宣與桂綸鎂的紐西蘭果農體驗仍在持續，更多精彩內容，請鎖定每週日晚間9點公共電視播出的《出去一下 WHAT A TRIP》，並於遠傳FriDay、中華電信Hami Video、LINE TV晚間11點上線，4K高畫質版本則於每週五在灰魚影像官方YouTube頻道播出。

