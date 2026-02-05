自由電子報
娛樂 星座

9.7億不是夢？威力彩28槓 4生肖、4星座偏財運旺到不行

台彩威力彩頭獎連摃28期，開獎累積金額上看9.7億元。（資料照，記者蔡淑媛攝）台彩威力彩頭獎連摃28期，開獎累積金額上看9.7億元。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕威力彩連28槓，頭獎上看9.7億元，今（5）開獎在即，不少人都希望這潑天的富貴能砸在自己頭上。命理專家小孟老師點名4生肖加4星座，這些人近期偏財運旺旺，不僅彩券，就連投資都有可能替自己增加財富。

小孟老師解釋「偏財運」不只是中彩券，更包含股票、基金、貴金屬等投資運勢。且偏財運需要天時、地利、人和三者相輔相成，本身命格帶福報，搭配正確時機，你或許也帶著財富密碼。

【4生肖偏財運旺旺】

☆第4名 馬

屬馬的人本週偏財運不錯，下注前可以多吃五穀類，選擇靠近麵包店、饅頭店、便利商店的投注站，有助提升好運。

☆第3名 羊

屬羊的人適合透過別人的手，靠「借運」下注。請另一半或者家人代買彩券，容易提高中獎機率。選擇買彩券的投注站，靠近廟宇、教堂可加強財氣。

☆第2名 猴

財運蠢蠢而動的猴寶寶，在投資方面就要贏來收穫了，無論股票、基金都可能得到不錯的「好消息」。如果想買彩券的話，建議選擇飲料店、河堤、加水站附近的投注站。

☆第1名 鼠

生肖鼠的人近期偏財運大開，投資、偏財都有好手氣。小孟老師建議找「電波強」的地方，電塔、手機通訊行、電力公司附近的投注站買彩券，更容易有好消息唷。

【4星座荷包滿滿】

上述4個好運生肖沒有你？小孟老師也看過星座囉！他點名雙子座、處女座、天秤座、射手座近期運勢佳，同時也提醒最佳行動時機是上午9～11時、中午11～13時、下午13～15時，財位在東方。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

