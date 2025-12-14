自由電子報
娛樂 最新消息

《不良一族尋愛記》才衝上Netflix亞軍就出事！他捲用藥疑雲遭退學

偉老大酒後失言踩雷，慘遭Netflix被開鍘。（翻攝自IG）偉老大酒後失言踩雷，慘遭Netflix被開鍘。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本最新89戀綜《不良一族尋愛記》以11位不良男女的精彩來歷、苦難過往，以及不加掩飾的真實情緒，口碑逐漸發酵；節目自9日上線以來，衝上Netflix本日台灣Top 10節目亞軍，可見非主流群體的追愛之旅頗受觀眾青睞。

以下有雷：

男成員中，外表強悍、個性直率，綽號「偉老大」的西澤偉在第3集就慘遭Netflix「退貨」，原因曝光後令追劇迷跟著鼻酸。「偉老大」西澤偉放蕩不羈的外貌，受訪時不時抓腳，甚至去三溫暖只穿一件「腰布」登場，令觀眾印象深刻。

偉老大在節目中提到念過「知名大學」，以「大學肄業的前菁英黑道」極具衝擊力的標籤登場，日媒挖出他就讀的是「立命館大學」，就學期間同時進行饒舌活動（隸屬BARK BROZ團隊），之後逐漸踏入灰色世界，過著「雙重身分」的生活；據知，他的退學原因是「對音樂的熱情與現實之間的落差」，最終決定專心投入饒舌創作。

出身京都的偉老大的角色標語為「我走自己的路」、「拿起麥克風是條漢子，談起戀愛就變成黏人鬼」，他自高中畢業後，2012年組成饒舌團體BARK BROZ，在地方Live House開始受到矚目。

不過走上歪路，有被逮捕經歷的他，選擇「洗白上岸」，告別過去，於是回歸音樂、再次出發，更在《不良一族尋愛記》中展現霸氣，對女成員「北鼻」情有獨鍾，卻總在比賽和表現上錯失良機，直到第3集突然遭劇組單獨叫到教室，原因竟是他在節目中的酒後失言，自爆疑似吸食大麻（用藥）疑慮，違反Netflix合約，最後遭Netflix直接開鍘退學。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

