娛樂 最新消息

追虐狗事件突被反問「江祖平案後續」 綠委郭昱晴直球回應了

江祖平（左）踢爆龔益霆惡性。（組合照，翻攝自IG）江祖平（左）踢爆龔益霆惡性。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕民進黨立委、藝人郭昱晴發文追蹤虐狗案進度，卻意外被網友「點名江祖平案」！她昨（12日）說明飲料店詹姓老闆虐待柯基老犬已通報台北市動保處並開案調查後，有網友留言詢問「是否也能關注江祖平的案子」。對此，郭昱晴隨即回應，表示檢警早在9月就已介入調查的最新進度。

郭昱晴昨上午發文說明，自己已於第一時間提報台北市動保處，動保處也即刻回應並開案處理，老犬目前由詹姓行為人的前同居友人先行帶離，並安置於寵物旅館，動保處下午將派員前往評估是否送醫檢查。她也同步澄清，詹姓飼主另有一隻貓咪，但雙方分開時已協議「一人帶貓、一人帶狗」，屬不同飼主，貓咪目前安全無虞。

貼文曝光後，留言區持續湧入關心聲音，其中一名網友留言向郭昱晴喊話「感謝委員，不過可以順便追蹤江祖平的案子嗎？」該則留言迅速引起注意，讓話題從虐狗案延燒到另一宗備受關注的社會事件。

對此，郭昱晴也直接在留言區回應指出，檢警早在今年9月就已介入江祖平相關案件，當時曾搜索嫌疑人龔益霆的住處等地，並進行約談。她進一步說明，北檢檢察官複訊後，已諭令龔益霆以100萬元交保，同時限制出境、出海，並禁止對被害人進行恐嚇、騷擾、接觸與跟蹤行為，明確回應外界關切。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

