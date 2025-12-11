自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梁家輝自揭遭台灣封殺內幕 昔放下姿態擺攤求生：沒人敢用我

梁家輝失業後，放下身段在街頭擺攤賣皮革飾品。（資料照，記者陳逸寬攝）梁家輝失業後，放下身段在街頭擺攤賣皮革飾品。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕梁家輝近日在中國節目《見非凡》中罕見談起早年遭台灣封殺的心路歷程，他坦言因政治題材作品引發爭議，從主流影壇被迫淡出，一度失去工作機會，甚至走上街頭擺攤維生。他苦笑回憶，當時「沒人敢用我」，只能在低谷中重新面對自己，也從此更確信「演員沒有爛角色，只有爛戲！」

梁家輝從影以來累積超過百部作品，其中《垂簾聽政》讓他以咸豐皇帝一角奪下金像影帝，卻也因題材牽涉敏感政治議題，導致他在台灣遭到封殺，連帶影響香港演藝圈對他的觀望態度。由於當年台灣是華語電影重要市場，多家片商擔心後果而不敢找他演出，讓梁家輝長期處於失業狀態，他坦言那段時間是人生最艱難的時刻。

為了維持生活，梁家輝放下身段在街頭擺攤賣皮革飾品，「市政局來查我們就跑，一走我們又回去做生意。」面對是否被認出的提問，他則苦笑形容自己早已沒有明星架子，「有人認出我是梁家輝，我會說：『對，我是金像獎影帝，但你先看看這些飾品，我可以便宜一點賣你。』」這段過往也讓他對表演與人生有了更深的體悟。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中