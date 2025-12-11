南珉貞遭粉絲性騷「摸屁股」！揭職場黑暗面鬆口續約進度

南珉貞曾遭粉絲性騷「摸屁股」。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神南珉貞今（11）日出席公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》新一季開播記者會，為參加節目的10位啦啦隊「菜鳥仔」應援打氣，日前隊友李珠珢遭球迷摸腰碰肩，南珉貞表示很震驚，並提到自己之前在韓國曾被摸屁股性騷等。

由黃鐙輝擔任棚內主持的公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》今（11）日舉辦開播記者會，第二季養成主題從「音樂」變成「啦啦隊」，參演節目的「老鳥前輩」們首度同台亮相，包括總導演「嘎嘎」潘俊佳、魅力導師「台妹小南」南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希，為10隻菜鳥仔惠雯、辰茉綝（小茉）、韓馨、建宇、糖糖、又贏、華華、豫晴（晴）、露娜、波波加油應援。

南珉貞提到5年前在韓國應援時，曾碰過類似的騷擾事件，有一位粉絲摸了包含自己在內很多位啦啦隊女孩的屁股，被後面的粉絲發現，南珉貞也嚴肅表示，會做出騷擾舉動的粉絲都不能算粉絲。她感嘆這個職業或許在外人來看很光鮮亮麗，但還是有很多辛酸，也盼後輩們除了看到啦啦隊好的一面也要知道壞的地方，「好好堅持住，一起站到同個舞台上。」

南珉貞（中）近日因腳傷登上新聞版面。（記者潘少棠攝）

南珉貞近日因腳傷登上新聞版面，讓不少粉絲十分擔心，她此次也是受傷後首次公開亮相，表示治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，能完全跟上訓練與拍攝節奏。最近在台人氣飆升的她，也開始學習像是「你有想我無？（你有想我嗎）」這樣簡單常用的台語，覺得台語很可愛也很好玩。至於續約進度，南珉貞未正面回應，不過她說：「從沒想像過穿上別隊隊服的模樣，富邦是我的家」，看來是沒有換隊打算。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

