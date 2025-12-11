自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

南珉貞遭粉絲性騷「摸屁股」！揭職場黑暗面鬆口續約進度

南珉貞曾遭粉絲性騷「摸屁股」。（記者潘少棠攝）南珉貞曾遭粉絲性騷「摸屁股」。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神南珉貞今（11）日出席公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》新一季開播記者會，為參加節目的10位啦啦隊「菜鳥仔」應援打氣，日前隊友李珠珢遭球迷摸腰碰肩，南珉貞表示很震驚，並提到自己之前在韓國曾被摸屁股性騷等。

由黃鐙輝擔任棚內主持的公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》今（11）日舉辦開播記者會，第二季養成主題從「音樂」變成「啦啦隊」，參演節目的「老鳥前輩」們首度同台亮相，包括總導演「嘎嘎」潘俊佳、魅力導師「台妹小南」南珉貞、舞蹈總指導筱晴與應援台關主希希，為10隻菜鳥仔惠雯、辰茉綝（小茉）、韓馨、建宇、糖糖、又贏、華華、豫晴（晴）、露娜、波波加油應援。

南珉貞曾遭粉絲性騷「摸屁股」。（記者潘少棠攝）南珉貞曾遭粉絲性騷「摸屁股」。（記者潘少棠攝）

南珉貞提到5年前在韓國應援時，曾碰過類似的騷擾事件，有一位粉絲摸了包含自己在內很多位啦啦隊女孩的屁股，被後面的粉絲發現，南珉貞也嚴肅表示，會做出騷擾舉動的粉絲都不能算粉絲。她感嘆這個職業或許在外人來看很光鮮亮麗，但還是有很多辛酸，也盼後輩們除了看到啦啦隊好的一面也要知道壞的地方，「好好堅持住，一起站到同個舞台上。」

南珉貞（中）近日因腳傷登上新聞版面。（記者潘少棠攝）南珉貞（中）近日因腳傷登上新聞版面。（記者潘少棠攝）

南珉貞近日因腳傷登上新聞版面，讓不少粉絲十分擔心，她此次也是受傷後首次公開亮相，表示治療後狀態已恢復到「幾乎滿分」，能完全跟上訓練與拍攝節奏。最近在台人氣飆升的她，也開始學習像是「你有想我無？（你有想我嗎）」這樣簡單常用的台語，覺得台語很可愛也很好玩。至於續約進度，南珉貞未正面回應，不過她說：「從沒想像過穿上別隊隊服的模樣，富邦是我的家」，看來是沒有換隊打算。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中