娛樂 最新消息

高雄跨年精彩卡司全公布 壓軸請出韓國「水彈女王」權恩妃

高雄跨年「2026雄嗨趴」今公布所有卡司。（記者李惠洲攝）高雄跨年「2026雄嗨趴」今公布所有卡司。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕高雄跨年「2026雄嗨趴」今公布所有卡司，副市長李懷仁宣布重磅壓軸為韓國「水彈女王」權恩妃，以霓虹色系搭配跳動線條的主視覺也亮相，象徵跨世代同樂的派對能量。

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感唱跳演出。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感唱跳演出。（記者李惠洲攝）

高雄跨年晚會主持人陳漢典今與搭檔木木林葦妮率先亮相，與晚會卡司之一的AcQUA源少年、台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊螢螢（蔡佩螢）、一粒（趙宜莉）、Mingo（朴旻曙）帶來活力動感唱跳演出，提前嗨唱跨年熱鬧氣氛。

高雄跨年晚會主持人陳漢典今與搭檔木木林葦妮，以及晚會卡司之一的AcQUA源少年率先亮相。（記者李惠洲攝）高雄跨年晚會主持人陳漢典今與搭檔木木林葦妮，以及晚會卡司之一的AcQUA源少年率先亮相。（記者李惠洲攝）

現場同步公開晚會完整卡司，除新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木林葦妮及阿本共同擔綱主持，演出卡司包括Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、安吉等多組實力藝人輪番上陣。

高雄跨年「2026雄嗨趴」今由副市長李懷仁帶頭公布所有卡司。（記者李惠洲攝）高雄跨年「2026雄嗨趴」今由副市長李懷仁帶頭公布所有卡司。（記者李惠洲攝）

壓軸的是韓國超高人氣「水彈女王」權恩妃，她特別跨海錄製VCR，在鏡頭前用甜美微笑向高雄粉絲打招呼，笑說「非常期待在高雄跨年表演，也很想念大家！」。

副市長李懷仁表示，今年高雄的演唱會一場接一場，年底高雄跨年晚會「2026雄嗨趴」繼續接力，為市民端出誠意滿滿的精彩節目，加上國內外超強卡司，希望在今年畫下完美句點。

高雄相關跨年系列活動資訊，可上官網查詢

點圖放大body

