娛樂 電視

續留民視仍有變數？胡瓜委屈突喊「與事實不符」揭內情

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期爆出因不滿民視要降的他主持費，決定不續約，老牌節目《綜藝大集合》恐走向熄燈命運。不過最近胡瓜重啟談判有了轉機，傳主持費不降，也確定會在民視有除夕節目，今（11）日胡瓜出席媒體餐敘，被問及此事他語帶保留，不過在一波波追問下他情緒越來越重，似乎還有重重內幕。

胡瓜（中）宣傳鑽石舞台，今與余天、黃西田、翁立友等人出席餐敘。（萬星傳播提供）胡瓜（中）宣傳鑽石舞台，今與余天、黃西田、翁立友等人出席餐敘。（萬星傳播提供）

據悉胡瓜《大集合》主持費一集粗估50萬，如今與民視合約談攏，將維持原有水準不降價，另除夕會在民視錄製運動會單元，但不會同台白冰冰等。不過今天聊到此事，胡瓜不願多講，他明天還要出席新節目《週末最強大》記者會，說屆時會再做說明。

胡瓜與民視合約問題仍在談判中。（資料照，記者潘少棠攝）胡瓜與民視合約問題仍在談判中。（資料照，記者潘少棠攝）

胡瓜直呼目前的新聞很多都與實際情況不符合，事實上，在爆出合約風波後，都是民視發聲，胡瓜皆為表態，他更直言心情「很冤枉」，提到民視除夕的運動會單元是今年4、5月就在談的事情，更脫口喊：「你們不知道的事情太多了！」似乎頗有怨言，看來與民視關係未如表面上平靜。

