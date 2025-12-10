Snow Man岩本照當帥哥保鑣 喊話下次出任務：早點通知我

白石麻衣（左）、岩本照合作日劇《戀愛保鑣24小時第2季》。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣團體Snow Man成員岩本照主演、白石麻衣擔任女主角的《戀愛保鑣24小時第2季》，將於本週末迎接最終回，日前宣布全劇順利殺青，岩本照回顧拍攝歷程，形容這是密度極高的兩個月，既是辰之助也是岩本照本人都感受到全力奔跑的重量。他笑說若還有續作希望能提前通知，「如果還有下一次任務的話，希望可以早點告訴我，在我留長頭髮以前。」

岩本照在《戀愛保鑣24小時第2季》化身帥歌保鑣，讓粉絲也好想被保護。（friDay影音提供）

《戀愛保鑣24小時第2季》劇情描述辰之助（岩本照 飾）所屬的警備公司擴大了事業規模，但卻因為種種摩擦而衝突不斷，甚至被捲入規模更大的事件之中。里夏（白石麻衣 飾）則決定前往倫敦留學追求作為律師的更高境界，遙遠的距離與8小時的時差成為了戀情的阻礙。兩人最後以機場作為背景，岩本以深色造型現身，白石拖著行李箱入境，象徵遠距戀情的拉扯與靠近，在反覆交會中完成關鍵畫面，畫面有如電影氛圍一樣。

白石麻衣許願《戀愛保鑣24小時》續作能到倫敦拍攝。（翻攝自X）

白石麻衣除了感謝劇組，直言可以在第二季重新與大家見面，一起拍攝真的非常開心，最重要的是非常有趣，更表示雖然劇情設定為她去倫敦留學，但實際多在關東近郊進行拍攝，許願「如果有續作的話，請一定要帶我去倫敦拍！」兩人不約而同拋出對下一季的期待。

岩本照（左）、成海璃子在《戀愛保鑣24小時第2季》有精彩對手戲。（friDay影音提供）

《戀愛保鑣24小時第2季》故事描寫辰之助在公司業務擴張後，與新警護團隊再度出任務，與律師里夏展開遠距戀愛。12日播出的完結篇將揭露五十嵐案真相，千早（成海璃子 飾）是否為真兇成為關鍵疑點？而岩本與白石最後拍攝的戀愛最終場面也將左右兩人結局走向。劇中距離反覆靠近又拉遠，最後一集將揭曉答案，觀眾可一同見證兩人如何面對任務與愛情的交叉點。《戀愛保鑣24小時第2季》friDay影音將於本週日（13日）上架完結篇。

岩本照、白石麻衣《戀愛保鑣24小時第2季》殺青照。（翻攝自X）

