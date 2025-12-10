自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

《都是weather你》爆紅主唱揮別母胎單身！遺憾父親離世收到驚人「訊號」

〔記者張釔泠／台北報導〕「純愛天然系唱作歌手」JOYCE就以斯2025年首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》將於12/12本週五在各大數位音樂平台全面發行。這張歷時一年半打磨的專輯，記錄她這段日子人生中的劇烈轉折，自曝感情狀態終於脫離「母胎單身」；也在同時期與父親道別，讓她一夕之間被迫成長。

JOYCE就以斯不再是「母胎單身」。（放飛音樂提供）JOYCE就以斯不再是「母胎單身」。（放飛音樂提供）

在爆紅歌曲《都是weather你》累積超過四百萬觀看後，就以斯推出人生個人首張專輯，專輯名稱源於創作歌手Andrㄧ句在她社群貼文的留言，直言她是把「桃花拿去換才華的『狠人』！」，就以斯才驚覺自己確實把談戀愛的時間幾乎投入創作，於是索性把自己封為「把桃花換成才華的純愛戰士」，也為這張作品的概念理出頭緒。

JOYCE就以斯舉辦新專輯聽歌會。（放飛音樂提供）JOYCE就以斯舉辦新專輯聽歌會。（放飛音樂提供）

作品發行前夕，就以斯舉辦小型聽歌會，她甚至親手製作簡報，將一年半的創作歷程重新整理，向大家呈現專輯的概念、成長脈絡與每首歌曲的靈感來源。她坦言既興奮又緊張，笑說：「感覺好像在做大學期末報告！」她分享這段日子經歷了人生幾個重要事件--包括踏入一段甜蜜的感情關係，之後又面對了父親的猝然離世。

JOYCE就以斯推出首張專輯。（放飛音樂提供）JOYCE就以斯推出首張專輯。（放飛音樂提供）

劇烈的情緒落差讓她重新思考創作的意義。向來散發明亮能量的就以斯也在這段旅程學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。談起戀愛話題，她則自曝，其實曾一度苦惱要如何向大家公布自己不再是「母胎單」：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」

聽歌會當天，多位合作音樂人也紛紛到場支持，曾挖掘她的「前老闆」高真也特別現身，笑說第一眼見到就以斯的印象就是「太愛演了」，因為她對舞台的熱情，讓高真當初決定要與就以斯合作，現在也為她感到驕傲。

JOYCE就以斯推出首張專輯。（放飛音樂提供）JOYCE就以斯推出首張專輯。（放飛音樂提供）

專輯的後半段情緒轉向更貼近就以斯此刻的內在狀態，其中最深刻的莫過於她對父親的思念。《不怕孤寂》誕生於她情緒最低潮的時期，就以斯坦言當時因無法克服悲傷而向諮商師求助，對方卻給了她一句力量：「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄。」沒想到就在騎車回家的路上，旋律突然悄悄浮現，她便順著那道光寫下這首歌。令她感到神奇的是，在錄音當天，她隨手拍下一張樂譜照，卻意外發現竟是手機裡的「第88,888張」，當下讓她感覺彷彿父親就在身旁，陪她完成這首歌。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中