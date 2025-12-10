《都是weather你》爆紅主唱揮別母胎單身！遺憾父親離世收到驚人「訊號」

〔記者張釔泠／台北報導〕「純愛天然系唱作歌手」JOYCE就以斯2025年首張創作專輯《才華換桃花 Talent Flower》將於12/12本週五在各大數位音樂平台全面發行。這張歷時一年半打磨的專輯，記錄她這段日子人生中的劇烈轉折，自曝感情狀態終於脫離「母胎單身」；也在同時期與父親道別，讓她一夕之間被迫成長。

JOYCE就以斯不再是「母胎單身」。（放飛音樂提供）

在爆紅歌曲《都是weather你》累積超過四百萬觀看後，就以斯推出人生個人首張專輯，專輯名稱源於創作歌手Andrㄧ句在她社群貼文的留言，直言她是把「桃花拿去換才華的『狠人』！」，就以斯才驚覺自己確實把談戀愛的時間幾乎投入創作，於是索性把自己封為「把桃花換成才華的純愛戰士」，也為這張作品的概念理出頭緒。

JOYCE就以斯舉辦新專輯聽歌會。（放飛音樂提供）

作品發行前夕，就以斯舉辦小型聽歌會，她甚至親手製作簡報，將一年半的創作歷程重新整理，向大家呈現專輯的概念、成長脈絡與每首歌曲的靈感來源。她坦言既興奮又緊張，笑說：「感覺好像在做大學期末報告！」她分享這段日子經歷了人生幾個重要事件--包括踏入一段甜蜜的感情關係，之後又面對了父親的猝然離世。

JOYCE就以斯推出首張專輯。（放飛音樂提供）

劇烈的情緒落差讓她重新思考創作的意義。向來散發明亮能量的就以斯也在這段旅程學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。談起戀愛話題，她則自曝，其實曾一度苦惱要如何向大家公布自己不再是「母胎單」：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」

聽歌會當天，多位合作音樂人也紛紛到場支持，曾挖掘她的「前老闆」高真也特別現身，笑說第一眼見到就以斯的印象就是「太愛演了」，因為她對舞台的熱情，讓高真當初決定要與就以斯合作，現在也為她感到驕傲。

JOYCE就以斯推出首張專輯。（放飛音樂提供）

專輯的後半段情緒轉向更貼近就以斯此刻的內在狀態，其中最深刻的莫過於她對父親的思念。《不怕孤寂》誕生於她情緒最低潮的時期，就以斯坦言當時因無法克服悲傷而向諮商師求助，對方卻給了她一句力量：「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄。」沒想到就在騎車回家的路上，旋律突然悄悄浮現，她便順著那道光寫下這首歌。令她感到神奇的是，在錄音當天，她隨手拍下一張樂譜照，卻意外發現竟是手機裡的「第88,888張」，當下讓她感覺彷彿父親就在身旁，陪她完成這首歌。

