又一個都市傳說來了！《尋秦記》原班人馬回歸 正式宣布明年登場

〔記者許世穎／綜合報導〕今年先有拍完8年終於上映的《風林火山》，緊接著拍完6年的電影版《尋秦記》也終於要上映，堪稱是「都市傳說」被破解的一年。除了電影劇情終於曝光，香港更推出首支預告片，以更升級的劇情和視覺效果登上大銀幕，引發粉絲高度期待。

古天樂於電影版《尋秦記》再度飾演項少龍。（華映提供）

電視劇《尋秦記》改編自知名小說家黃易作品，是當年TVB電視台台慶大作，2001年一推出就轟動亞洲，之後古天樂的公司宣布買下小說改拍版權，將經典劇集電影化，消息一出便引爆劇迷敲碗期待。

林峯飾演的秦王／趙盤在電影版《尋秦記》求助項少龍。（華映提供）

古天樂飾演的項少龍在電影版《尋秦記》仍舊現代、古代合璧。（華映提供）

電影版由飾演男主角「項少龍」的古天樂親自監製，並和其他原班人馬：「秦王／趙盤」林峯、「烏廷芳」宣萱、「琴清」郭羡妮、「善柔」滕麗名、「滕翼」黃文標、「陶總管」歐瑞偉及「陳國邦」李斯一同回歸演出。

宣萱（左）、郭羡妮一同回歸電影版《尋秦記》。（華映提供）

該片為延續電視劇結局19年後發生的全新故事，描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機，由苗僑偉飾演的Ken誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。項少龍仍在古代秦朝，和烏廷芳、琴清以及兒子項寶兒一家人歸隱田園，無奈一舉一動仍被秦王嬴政（真實身分為趙盤）盡收眼底。

滕麗名也回歸《尋秦記》電影版，繼續飾演善柔。（華映提供）

正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

港星朱鑑然在電影版《尋秦記》飾演青年項寶兒。（華映提供）

電影版《尋秦記》定檔2026年在台上映，前導海報曝光。（華映提供）

除了原班人馬，電影也加入多位全新角色，包括在電視劇仍是孩童、如今已成長為少年的項寶兒，在電視劇結尾時，他決定將自己的名字改為「項羽」，讓項少龍嚇了一跳。電影版中的少年項寶兒由新生代港星朱鑑然飾演，項羽長大成人也成為劇情轉折的關鍵。

穿越經典，天命回歸！面對重重危機，項少龍能否真正了結與趙盤的宿命情仇？又能否成功借時光機回到現代？所有懸念，將在大銀幕上揭曉。《尋秦記》將於2026年1月9日在台上映。

《尋秦記》香港版預告（注意：影片為香港上映日期）：

