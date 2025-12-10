自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

向毛小孩請命 米可白籲鍾東錦重新檢視收容所送養制度

米可白愛狗成痴。（翻攝自米可白臉書）米可白愛狗成痴。（翻攝自米可白臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（10）日上午，藝人米可白透過臉書發文，向苗栗縣長鍾東錦表達個人立場，她說：「親愛的鍾縣長：這是一群『人人犬舍』孩子，用生命發出的聲音。縣長，您曾親自走進收容所，看過那些孩子的樣子嗎？」

發文中，米可白問鍾東錦：「您是否知道～有些孩子滿身刮痕，毛再也長不回來，有些孩子長期被關籠，後腳已經變形，有些孩子聲帶傷口化膿，痛到喘不過氣，有些孩子瘦到營養不良，割聲帶不停乾咳，有些孩子才一歲就被割聲帶去狼爪，有些孩子感染艾利西體、心絲蟲拉血便有些孩子三條腿、只有一顆眼睛仍被迫不停繁殖。」

讓米可白難以接受的是，官方處分書中，「割聲帶」竟被列為「絕育以外的非必要手術」，她說:「這不算虐待嗎？那縣長請告訴我們：照片裡這個孩子，舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？」

米可白真心希望鍾東錦能重新檢視：「苗栗收容所送養制度，真的足夠嚴謹嗎？只填寫資料就能領養，沒有家訪沒有評估，甚至還有長者領走孩子到山區看門，這真的是您認為孩子能幸福的方式嗎？縣長，把孩子送出去，不代表事件就能被遺忘。真正的正義是讓責任到位，是補上制度的破洞，更是確保未來不再有下一批生命承受同樣的痛。」

米可白臉書全文　　　　

親愛的鍾縣長：這是一群「人人犬舍」孩子，用生命發出的聲音。縣長，您曾親自走進收容所，看過那些孩子的樣子嗎？
您是否知道～
有些孩子滿身刮痕，毛再也長不回來
有些孩子長期被關籠，後腳已經變形
有些孩子聲帶傷口化膿，痛到喘不過氣
有些孩子瘦到營養不良，割聲帶不停乾咳
有些孩子才「一歲」就被割聲帶去狼爪
有些孩子感染艾利西體、心絲蟲拉血便
有些孩子三條腿、只有一顆眼睛仍被迫不停繁殖。
難以接受的是，官方處分書中，「割聲帶」竟被列為「絕育以外的非必要手術」，不算虐待。那縣長請告訴我們：照片裡這個孩子，舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？
人人犬舍負責人謝明偉身為獸醫，卻為了利益對生命一次次下刀。他沒有申請跨區執業，卻能在苗栗繁殖場進行手術，縣長，這不違法嗎？不需要處分嗎？不用吊銷獸醫證照嗎？
縣府最終裁罰 480 萬，換算下來，290 條生命，一條只值 1 萬 5。這真的是您認為的「重罰」嗎？更何況防疫所連犬隻數量都計算錯誤，讓加害者仍有申訴空間。
———
最後，我真心希望縣長能重新檢視：
苗栗收容所送養制度，真的足夠嚴謹嗎？只填寫資料就能領養，沒有家訪沒有評估，甚至還有長者領走孩子到山區「看門」，這真的是您認為孩子能幸福的方式嗎？
縣長，把孩子送出去，不代表事件就能被遺忘。真正的正義是讓責任到位，是補上制度的破洞，更是確保未來不再有下一批生命承受同樣的痛。
請縣府再次重視此案，讓所有傷痕累累的孩子，不再白白承受人類的殘忍。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中