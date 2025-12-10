向毛小孩請命 米可白籲鍾東錦重新檢視收容所送養制度

米可白愛狗成痴。（翻攝自米可白臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（10）日上午，藝人米可白透過臉書發文，向苗栗縣長鍾東錦表達個人立場，她說：「親愛的鍾縣長：這是一群『人人犬舍』孩子，用生命發出的聲音。縣長，您曾親自走進收容所，看過那些孩子的樣子嗎？」

發文中，米可白問鍾東錦：「您是否知道～有些孩子滿身刮痕，毛再也長不回來，有些孩子長期被關籠，後腳已經變形，有些孩子聲帶傷口化膿，痛到喘不過氣，有些孩子瘦到營養不良，割聲帶不停乾咳，有些孩子才一歲就被割聲帶去狼爪，有些孩子感染艾利西體、心絲蟲拉血便有些孩子三條腿、只有一顆眼睛仍被迫不停繁殖。」

請繼續往下閱讀...

讓米可白難以接受的是，官方處分書中，「割聲帶」竟被列為「絕育以外的非必要手術」，她說:「這不算虐待嗎？那縣長請告訴我們：照片裡這個孩子，舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？」

米可白真心希望鍾東錦能重新檢視：「苗栗收容所送養制度，真的足夠嚴謹嗎？只填寫資料就能領養，沒有家訪沒有評估，甚至還有長者領走孩子到山區看門，這真的是您認為孩子能幸福的方式嗎？縣長，把孩子送出去，不代表事件就能被遺忘。真正的正義是讓責任到位，是補上制度的破洞，更是確保未來不再有下一批生命承受同樣的痛。」

米可白臉書全文

親愛的鍾縣長：這是一群「人人犬舍」孩子，用生命發出的聲音。縣長，您曾親自走進收容所，看過那些孩子的樣子嗎？

您是否知道～

有些孩子滿身刮痕，毛再也長不回來

有些孩子長期被關籠，後腳已經變形

有些孩子聲帶傷口化膿，痛到喘不過氣

有些孩子瘦到營養不良，割聲帶不停乾咳

有些孩子才「一歲」就被割聲帶去狼爪

有些孩子感染艾利西體、心絲蟲拉血便

有些孩子三條腿、只有一顆眼睛仍被迫不停繁殖。

難以接受的是，官方處分書中，「割聲帶」竟被列為「絕育以外的非必要手術」，不算虐待。那縣長請告訴我們：照片裡這個孩子，舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？

人人犬舍負責人謝明偉身為獸醫，卻為了利益對生命一次次下刀。他沒有申請跨區執業，卻能在苗栗繁殖場進行手術，縣長，這不違法嗎？不需要處分嗎？不用吊銷獸醫證照嗎？

縣府最終裁罰 480 萬，換算下來，290 條生命，一條只值 1 萬 5。這真的是您認為的「重罰」嗎？更何況防疫所連犬隻數量都計算錯誤，讓加害者仍有申訴空間。

———

最後，我真心希望縣長能重新檢視：

苗栗收容所送養制度，真的足夠嚴謹嗎？只填寫資料就能領養，沒有家訪沒有評估，甚至還有長者領走孩子到山區「看門」，這真的是您認為孩子能幸福的方式嗎？

縣長，把孩子送出去，不代表事件就能被遺忘。真正的正義是讓責任到位，是補上制度的破洞，更是確保未來不再有下一批生命承受同樣的痛。

請縣府再次重視此案，讓所有傷痕累累的孩子，不再白白承受人類的殘忍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法