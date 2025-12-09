《捍衛戰士》男星從出生便被剝奪一切！為奪280億遺產殺光繼承人

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》、《逃亡遊戲》新一代動作男星葛倫鮑威爾主演新片《豪門殺人指南》，融合富豪家族、黑色幽默的元素打造全新殺戮，揭開一段荒誕致命的豪門復仇計畫。

葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》為奪280億遺產殺光繼承人。（CATCHPLAY提供）

電影由驚悚犯罪電影《罪犯艾蜜莉》導演約翰帕頓福特操刀，葛倫飾演的貝克瑞費洛，因母親遭豪門家族逐出而從出生便被剝奪一切，在今日釋出的預告中他指出，族譜上的7個有錢的混蛋，就是他和280億元財產的距離，為爭奪280億遺產，他將不擇手段，清除其他家族成員。

葛倫鮑威爾（左）和導演約翰帕頓福特合作《豪門殺人指南》，融合富豪家族、黑色幽默等元素。（CATCHPLAY提供）

葛倫近日接受訪問時也透露：「這部電影非常棒，約翰帕頓福特是一位非常了不起的導演，我迫不及待想讓大家看到這部電影。」展現對電影的高度信心。其他參與的卡司亦包括《懼裂》人氣女星瑪格麗特庫利、艾德哈里斯、陶佛葛瑞斯、比爾坎普，以及裘德洛之子拉夫勞齊聚飆戲。《豪門殺人指南》將於2026年2月26日搶先全球在台上映。

《豪門殺人指南》預告：

